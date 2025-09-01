 
Мажич ответил Аршавину по поводу правил об игре рукой

вчера, 18:00

Логика мышления бывшего футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина в заявлениях об игре рукой понятна, но в спорных ситуация судьи должны руководствоваться критериями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом рассказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич.

27 августа ЦСКА на выезде обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:0 в матче Фонбет — Кубка России. Оба мяча были забиты Иваном Обляковым с пенальти. Аршавин в комментарии для телеканала «Матч ТВ» обратился к Мажичу с целью прояснить момент назначения пенальти в этой игре, назвав половину назначенных 11-метровых «левейшими».

«Андрей Аршавин был игроком очень высокого класса, и нет сомнений, что он отлично разбирается в футболе. Я понимаю его логику, — сказал Мажич. — Что касается трактовки игры рукой, то, вероятно, Андрей предпочел бы назначение пенальти только в случае очевидной и намеренной игры рукой. Судьям тоже проще, когда эпизоды однозначны и не вызывают сомнений. Однако на практике случаются спорные моменты, и в таких случаях мы обязаны действовать в соответствии с базовыми инструкциями ФИФА и УЕФА. Именно эти организации разрабатывают основные критерии принятия решений, основываясь на глобальном анализе судейской практики».

«Да, безусловно, готов к дискуссии с Андреем Аршавиным. Думаю, дискуссия всегда полезна и будет интересной для всех», — добавил Мажич.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:58, ред.
Лишку гнать на Шаву не стоит. Мужик зрит в корень, запросив первоисточник. Щас оригинал с английского переведут как положено, - столько хрени вскроется, обсмеемся..., и по Зениту - в том числе!!
Palex
Palex ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:35
Какие заявления? Аршавин просто задал вопрос.
cska1948
cska1948 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 19:49
По одному матчу делать такие заявления нельзя!
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:35
Ну куды ж без него! Вчера вон смотрю и Буланов умничал на срач тв))0
Palex
Palex ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:32
Ты реально не читаешь, что я пишу или не понимаешь?
cska1948
cska1948 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 19:25
А других матчей, тем более Зенита, он в этом сезоне и не видел, так?
Palex
Palex ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:20
Аршавин был приглашенным экспертом на этом матче, отсюда и вопрос. И спрашивал он в целом, как нужно трактовать игру рукой, на примере этого матча
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 19:18
Интересно будет услышать их дискуссию, насчёт правил касающихся игры рукой есть разные мнения, восприятия и интерпретации.
Palex
Palex
вчера в 19:17
Я думал,что он реально,что- то ответит, он воды водяной налил
cska1948
cska1948
вчера в 18:56
Если бы Аршавин привёл пример из игры Зенита в которой он не согласен с назначением пенальти в пользу Зенита, тогда можно было бы говорить о его объективности. Но нет, Аршавин говорит о ЦСКА, который в этом сезоне будет одним из серьёзных конкурентов Зениту.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:56
Зачем вообще с Аршавиным обсуждать эти вопросы.
