Мажич ответил Аршавину по поводу правил об игре рукой

вчера, 18:00

Логика мышления бывшего футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина в заявлениях об игре рукой понятна, но в спорных ситуация судьи должны руководствоваться критериями Международной федерации футбола ( ФИФА ) и Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ). Об этом рассказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза ( РФС ) Милорад Мажич.

27 августа ЦСКА на выезде обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:0 в матче Фонбет — Кубка России. Оба мяча были забиты Иваном Обляковым с пенальти. Аршавин в комментарии для телеканала «Матч ТВ» обратился к Мажичу с целью прояснить момент назначения пенальти в этой игре, назвав половину назначенных 11-метровых «левейшими».

«Андрей Аршавин был игроком очень высокого класса, и нет сомнений, что он отлично разбирается в футболе. Я понимаю его логику, — сказал Мажич. — Что касается трактовки игры рукой, то, вероятно, Андрей предпочел бы назначение пенальти только в случае очевидной и намеренной игры рукой. Судьям тоже проще, когда эпизоды однозначны и не вызывают сомнений. Однако на практике случаются спорные моменты, и в таких случаях мы обязаны действовать в соответствии с базовыми инструкциями ФИФА и УЕФА . Именно эти организации разрабатывают основные критерии принятия решений, основываясь на глобальном анализе судейской практики».

«Да, безусловно, готов к дискуссии с Андреем Аршавиным. Думаю, дискуссия всегда полезна и будет интересной для всех», — добавил Мажич.