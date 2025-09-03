«Зенит» отклонил первое предложение «Аль-Насра» по футболисту Жерсону

1756892106

вчера, 12:35

Руководство петербургского «Зенита» отклонило первое предложение «Аль-Насра» из Саудовской Аравии по трансферу бразильского полузащитника Жерсона. Об этом сообщил портал NassrXtra.

По информации источника, «Аль-Наср» позднее сделает новое предложение об аренде игрока с правом выкупа. Утверждается, что сам футболист и его агент будут давить на «Зенит», чтобы петербургский клуб согласился отпустить бразильца. Переговоры, как отмечает источник, пока носят устный характер, поскольку «Аль-Наср» ждет предварительного согласия от «Зенита», чтобы выйти на официальный уровень и завершить сделку в течение 24-48 часов после получения одобрения.

31 августа журналист Фарес Аль-Фази сообщил, что «Аль-Наср» заинтересован в переходе Жерсона. По данным «Спорт-Экспресса», «Зенит» готов рассмотреть предложения по продаже бразильца от €50 млн.

Бразильский «Фламенго» объявил о переходе Жерсона в «Зенит» 4 июля. Полузащитник провел за петербургский клуб 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Жерсону 28 лет, он выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года и являлся капитаном команды. Также футболист играл за клуб с 2019 по 2021 год. Вместе с «Фламенго» он стал чемпионом Бразилии (2019, 2020), обладателем кубка (2024) и суперкубка страны (2020, 2021, 2025), а также выиграл Кубок Либертадорес (2019). Ранее полузащитник играл за французский «Марсель», итальянские «Рому» и «Фиорентину» и бразильский «Флуминенсе».