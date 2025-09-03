  • Поиск
«Зенит» отклонил первое предложение «Аль-Насра» по футболисту Жерсону

вчера, 12:35

Руководство петербургского «Зенита» отклонило первое предложение «Аль-Насра» из Саудовской Аравии по трансферу бразильского полузащитника Жерсона. Об этом сообщил портал NassrXtra.

По информации источника, «Аль-Наср» позднее сделает новое предложение об аренде игрока с правом выкупа. Утверждается, что сам футболист и его агент будут давить на «Зенит», чтобы петербургский клуб согласился отпустить бразильца. Переговоры, как отмечает источник, пока носят устный характер, поскольку «Аль-Наср» ждет предварительного согласия от «Зенита», чтобы выйти на официальный уровень и завершить сделку в течение 24-48 часов после получения одобрения.

31 августа журналист Фарес Аль-Фази сообщил, что «Аль-Наср» заинтересован в переходе Жерсона. По данным «Спорт-Экспресса», «Зенит» готов рассмотреть предложения по продаже бразильца от €50 млн.

Бразильский «Фламенго» объявил о переходе Жерсона в «Зенит» 4 июля. Полузащитник провел за петербургский клуб 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Жерсону 28 лет, он выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года и являлся капитаном команды. Также футболист играл за клуб с 2019 по 2021 год. Вместе с «Фламенго» он стал чемпионом Бразилии (2019, 2020), обладателем кубка (2024) и суперкубка страны (2020, 2021, 2025), а также выиграл Кубок Либертадорес (2019). Ранее полузащитник играл за французский «Марсель», итальянские «Рому» и «Фиорентину» и бразильский «Флуминенсе».

Зенит  Жерсон
Источник: itar-tass.com
Red blu
Red blu
вчера в 19:29
Сам себя не похвалишь никто не похвалит, есть такая поговорка.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 19:18
Да я угораю) конечно же, армейцы молодцы и есть у них свой стиль ведения бизнеса, просто немного режет глаза, когда размахивают какимито цифрами ваши боссы
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:40, ред.
Все построили стадионы, не только Зенит, это во первых, а во вторых в Зените пыжатся, пыжатся тратят бездонно, а все никак не могут догнать ЦСКА по трофеям, которых у ЦСКА уже 37, а у Зенита лишь 30, в третьих состав у Зенита в три раза дороже чем у ЦСКА , и при этом Зенит остался на юбилей вообще без трофеев, ЦСКА выиграл Кубок и Суперкубок, так зачем платить больше.В четвёртых забавно наблюдать как болельщик Спартака здесь топит за Зенит.)))
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:41
Вот я к этому и веду! Что берут того кто не собирается играть! Вспоминаю того же Данни! Он вроде два раза кресты лечил у вас и всегда выходил умирать за клуб! Или Зеленый(Халк) но ведь никогда равнодушным не был! А эти....
lotsman
lotsman ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:39
Да и те тоже нос воротили ещё когда переговоры о трансфере шли. А Жерсон вообще, как в прессе писали, руками и ногами был против трансфера. И зачем таких брать, деньги тратить? Не понимаю.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 16:24
Есть ещё другие рынки и виды заработка клубов.
Зенит кучу всего выиграл, построил стадион и его состав сейчас в три раза дороже армейского, а 10ть лет назад это были равные соперники.
112910415
112910415
вчера в 16:07
Не долго музыка играла. )
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:55
Да про гражданство это сарказм! Я про игрока!Взяли а он уже ласты к верблюдам навострил! А Венделл с Клаудиньо?
Муравьед
Муравьед
вчера в 15:27, ред.
Жерсон попал в рейтинг худших трансферов лета по версии - ESPN
южноамериканское издание ESPN, трансфер 28-летнего бразильского полузащитника Жерсона из «Фламенго» в «Зенит» попал в рейтинг худших трансферов лета по версии издания.
jRest
jRest
вчера в 15:23
По длительности пребывания в клубе, никто не переплюнет легенду Спартака.
lotsman
lotsman ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:10, ред.
В чём, в этом? А чтобы дать гражданство, нужно желание самого Жерсона и проживание в России не менее пяти лет.
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:08
Трансферы российских клубов за 10 лет. В лидерах по убыткам – «Зенит» и «Спартак»
«Зенит» занял 33-е место во всемирном списке клубов с самой убыточный трансферной деятельностью с 2024 года. Рейтинг составлен Международным центром спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).
Составители рейтинга оценили убытки «Зенита» на трансферном рынке за последние десять лет в €116 млн.

На втором месте с большим отрывом идёт «Спартак» с потраченными на 156 игроков € 248,5 млн
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:34
Утверждается, что сам футболист и его агент будут давить на «Зенит», чтобы петербургский клуб согласился отпустить бразильца.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1417006/zherson-zenit 03.09.2025
В этом весь Зенит! Правда забыли гражданство еще дать))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:00
Армейцы за 10лет заработали 60 млн, вот пусть посмотрят как Зенит зарабатывает 60 млн за один день
adekvat
adekvat
вчера в 13:52
За 50 лямов отдать, перекреститься и забыть.
lotsman
lotsman
вчера в 13:29, ред.
От Жерсона нужно избавляться. В Зените он играть не хочет и не будет. Пока за него дают хорошие деньги надо его продавать. Иначе потом будет головная боль как с Веделом. На поле будет выходить чтобы мячик покатать, а играть не будет. Вендел хотя бы первый сезон играл, а этот вообще играть не хочет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:23
А что говорит Роналду, подходит ли он ему? Ведь всё это ради него?
Nick Ch
Nick Ch ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:16
Такое было, когда Анжи посыпался. Кокорин например пришёл с Динамо и через месяц-два обратно
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:03
А что так бывает что игрока продают в то же ТО что и приобрели? Не припомню прецедентов
Муравьед
Муравьед
вчера в 12:59
Ещё один балласт как Вендел.
Играть не хотят, а место занимают.
