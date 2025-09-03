  • Поиск
Оласа надеется, что Сперцян останется в «Краснодаре»

вчера, 14:03

Защитник футбольного клуба «Краснодар» Лукас Оласа надеется, что полузащитник Эдуард Сперцян останется в команде.

Ранее сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны «Саутгемптона», выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии — чемпионшипе.

«Эдуард — отличный парень, он очень важен для нас, и я очень надеюсь, что он останется с нами», — сказал Оласа.

Сперцяну 25 лет. Он является воспитанником «Краснодара» и в составе команды стал чемпионом России в прошлом сезоне. Армянский полузащитник стал рекордсменом клуба по количеству результативных действий в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), в 122 матчах он забил 44 гола и сделал 30 результативных передач. В нынешнем сезоне игрок сыграл в 7 матчах чемпионата страны, забив 4 гола и сделав 8 голевых передач.

Варвар7
Варвар7
вчера в 20:59
Эдик по ходу и сам не знает останется ли он в команде...)
Гость
