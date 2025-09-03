Оласа надеется, что Сперцян останется в «Краснодаре»

1756897389

вчера, 14:03

Защитник футбольного клуба «Краснодар» Лукас Оласа надеется, что полузащитник Эдуард Сперцян останется в команде.

Ранее сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны «Саутгемптона», выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии — чемпионшипе.

«Эдуард — отличный парень, он очень важен для нас, и я очень надеюсь, что он останется с нами», — сказал Оласа.