В Госдуме осенью готовы обсудить возвращение продажи пива на стадионы

вчера, 15:20

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту в осеннюю сессию готов обсудить вопрос возвращения продажи пива на стадионах. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил председатель комитета Олег Матыцин.

«Тема важная и актуальная, необходим открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами. Мы готовы проводить данную работу в период осенней сессии», — сказал Матыцин.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте. Против такой инициативы традиционно выступают Минздрав, а также федеральный проект «Трезвая Россия».

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:06
Приветствую, Виктор! Революция и переворот - смена политического и экономического строя элитами ВООРУЖЁННЫМ путём. Далеко ходить не надо, достаточно оглянуться 11 лет назад: одни говорят про "оранжевую революцию", другие про "государственный переворот". Спорить на эту тему, думаю, не стоит, потому что бессмысленно. Я затронул тему смены власти, я её закрываю)). Давай, будем говорить только про футбол.
Нам, болельщикам ДМ, остаётся только одно: ждать и надеяться. 😜
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:13
ГосДума пытается пивом затащить болельщиков на стадионы ? Очень пугает отношение " избранных " к своему народу , как к тупому стаду !
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 10:06, ред.
Приветствую, Виктор!
Виктор, не надо путать переворот с революцией.
Объяснение простое: революция- это смена политического и экономического строя! Переворот- это смена элит.
А на счёт пива, то как я уже сказал- не оно воспитывает молодое поколение, этим занимается семья и школа.
Но особенно прикольно слышать про запрет пива на стадионах от тех, кто стадионы, как правило посещают крайне редко, тем более с детьми...)))
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:01
В постсоветском пространстве люди не умеют пить. Молодежь агрессивный...Что касается любителей пива и посмотреть в футбол, можно пойти в кафе, там большой экран в нескольких местах. Что касается самой новости, в госдуме обсуждают то, что не запрещают сверху...Надо же о чем-то говорить, обсуждать.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:01
Да с таким судейством никакое пиво не поможет…
Vilar
Vilar
вчера в 22:34
Во многих странах есть такая железобетонная поговорка, когда приезжий сильно удивлён увиденным: "У нас такая традиция, пронесенная ч/з столетия, стала правилом хорошего тона, так что не удивляйтесь." Т. к. советская власть, после переворота 17 г., привила много новых правил, которые впоследствии стали традициями и нормами, возникает вопрос: БУХАТЬ НА СТАДИОНЕ - ЭТО ТРАДИЦИЯ ИЛИ НОРМА ЖИЗНИ РОССИЯН?"
Шуня771
Шуня771
вчера в 21:51
Опять сорок пять!
Кто то решил словить хайп?!
Какое пиво на стадионе?
Давайте реально смотреть на "пивной вопрос" в ОБЩЕСТВЕННОМ, СПОРТИВНОМ МЕСТЕ!
О чем речь? Кто додумался до этого?
Мы что не знаем, что часть любителей пива без тормозов?
А "Ёрш" все знают что это такое?
А коридор биотуалетов кто и где поставит?
Большой фантазии не надо, чтобы представить послематчевую атмосферу в осеннее время...
"Аптека, улица, фонарь...", и очень вежливые, накидавшиеся пива с "ершом" и без, очень культурно спрашивают, пританцовывая на одной ноге. -
"А не подскажите где здесь можно пописать?))"
Я уже не говорю о горячих спорах-разговорах во время матча, которые будут смахивать на очень хорошее методическое пособие "подворотни", для сидящих рядом всей семьёй болельщиков и детей (попавших прицепом из-за обещания папы-мамы показать , например, парк Галицкого.
Блин, а как же с Законом об административной ответственности за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде?
А что в школе ответить учителям биологии и физкультуры, своим недорослям, о вреде и т.д.?
"Умом Россию не понять..."
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Фанат Дзюбиньо (раскрыть)
вчера в 21:12
Здравствуйте.

В настоящее время сайт переживает ряд изменений.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:33
«Ещё кружечку, пжлст! Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку! А где мы? Друг, ты меня уважаешь?» Сцена из недалекого будущего на стадионе. Если будут продавит в разлив, то это вообще Клондайк!
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 19:25
Спорт и алкоголь не совместимы!
particular
particular
вчера в 18:55, ред.
Болтовня и, типа, "здровье нации" ожидаемо уступают место деньгам и прагматизму...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:26, ред.
Я смотрю подавляющее большинство обычных людей против этой инициативы, вот и посмотрим как далеко Госдума от народа у нас нынче, хотя в целом веры в какую то близость и единство помыслов власти и народа особенно нет, но вдруг я ошибаюсь и излишне драматизирую. Хотя сам факт того что они рассматривать это собрались уже настораживает на счёт стремления властей позаботиться о людях.
Capral
Capral ответ jRest (раскрыть)
вчера в 18:22, ред.
Воспитание детей закладывается в двух местах- семье и школе, но точно не на стадионе. Мой отец часто водил меня на стадион, где большинство курили и даже выпивали, но вырос я- культурным и образованным человеком...
А напиться, можно и при входе на стадион, и учинить дебош.
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 17:58, ред.
Очередной способ заработать денег, если бутылка воды 0.5 на стадионе стоит в три раза дороже чем в магазине то и с пивом будет нечто подобное непотребство.

Погодите fan ID сделали же чтобы на стадион ходили только «адекватные» болельщики, а тут сами будут их спаивать??? Можно конечно сказать, что «неадекватных» быстро забанят и не смогут ходить на стадион и всё будет нормально, НО зачем доводить до крайности и вывешивать красный флаг перед быком и в лучшей лиги мира же не нужен фай айди как тут быть с подобными людьми?

Как по мне либо не разрешать вообще, как тут уже писали пусть смотрят тогда футбол в барах или дома, либо пусть разрешают но только на определенных секторах где не будет детей.

Мы все прекрасно понимаем, что это сделано ведь не для того чтобы привлечь большее количество людей на стадион, а что бы тупо «срубить бабла».
Alex_67
Alex_67 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:33
Это проблема того, кто решил выпить алкоголь до игры... Если человек перебрал, ему на стадионе места быть не должно. Таких надо изолировать, можно в специальных помещениях на стадионе. Потому, что водка делает человека агрессивным. Изоляция может спасти человека от преступления.
jRest
jRest ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:13
Для питья пива есть определённые заведения. Где нет детей и людей, которым неприятна компания пьяных.
Стадион - общественное место, а распивать спиртное в них запрещено.
Хочешь смотреть футбол - пожалуйста. Хочешь пить - иди в соответствующее место. Я не вижу проблем.
Capral
Capral ответ jRest (раскрыть)
вчера в 17:09
Ничего я не оправдываю, Юрий, я только напомнил вам футбольную историю... Не вижу в этом ничего плохого. А если хотите, чтобы ваш ребенок не попал в дурную компанию и получил хорошее воспитание, оградите его от вредных привычек, научите хорошим манерам. А футбол в данном случае ни при чем. Тем более, пиво- не самогон. В Германии- это национальный продукт, и да будет вам известно, что желтый цвет на флаге Германии- символизирует, как раз пиво...)))
jRest
jRest ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:03
Такое ощущение, Виктор, что Вы оправдываете подобное. А я вот не хочу, чтобы рядом с моим ребёнком пьяные люди матерились и вели себя неподобающим образом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:25, ред.
Ленка вставай...сейчас второй тайм начнётся....
?92746183
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ jRest (раскрыть)
вчера в 16:23
Глупость . Футбол на стадионе - это зрелище . А спорт - это когда сам занимаешься , а не на других смотришь .
Вещий
Вещий
вчера в 16:22
Ну тогда и курить разрешите на стадионе ... чё уж там.... юдиоты в думе сидят....
Capral
Capral ответ jRest (раскрыть)
вчера в 16:16
Не вяжется, точно? А какже Великий Яшин, курил в перерывах, и что- тоже не вяжется? А Виктор Коноваленко, знаменитый вратарь горьковского хоккейного Торпедо, который без стакана водки не выходил на лёд, и по собственному признанию не мог не выпить, потому что боялся шайбы... А Великий тренер В.А.Маслов, который пил и дымил как паровоз, тоже, так себе? А тренер, чемпион мира аргентинец Л.Менотти, который за матч выкуривал две пачки сигарет, тоже так себе тренер, и тоже, не вяжется?
Фанат Дзюбиньо
Фанат Дзюбиньо
вчера в 16:15
Скажите пожалуйста, что произошло с сайтом? Где теперь статьи, почему новости вместо статей?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:08
Категорически против.
jRest
jRest
вчера в 16:06
Кто хочет пить пиво - пусть смотрит футбол в баре. На стадион приходят семьи с детьми, а пьяный человек не является примером для подражания молодого поколения.
Нецензурная речь, не всегда адекватное поведение - пьющему весело, а окружающим лишняя головная боль.
Да и спорт как-то изначально не вяжется с алкоголем или курением.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:55
Видимо да.))) Но знаете, в советское время, на стадионах продавали алкоголь и в перерыве всегда можно было затариться. Но так было в Киеве на республиканском стадионе до перестройки. Вообще, как по мне, то пивной вопрос- очередная глупость чиновников, для отвлечения от насущных проблем...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:54
Очередной заход подзаработать...в обход закона методом его отмена...
Путь сложный но наверно игра стоит свеч....
Если пивбоссы настроены решительно вето падёт и "слуги народа" проявят лояльность...
Даже интересно чем дело закончится...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:47
Видимо находят сильную связь между российским футболом и алкоголем.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:46
Есть другая сторона проблемы - могут пить до матча, причём напитки крепче чем пиво.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:41
Да-а-а-а... Видно Депутатам больше нечем заняться. Я бы дал возможность болельщикам выбирать - или пиво, или футбол. Ведь редкий человек ограничится одним стаканом, ему захочется ещё и ещё.. После четвёртого стакана начнутся походы туда-сюда. А кого-то развезёт на жаре? Надо не прививать русскому человеку культуру пития, а бороться с этим злом. Сколько хороших людей сгубил алкоголь? Пусть депутаты сами пьют, а не людей травят.
