В Госдуме осенью готовы обсудить возвращение продажи пива на стадионы

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту в осеннюю сессию готов обсудить вопрос возвращения продажи пива на стадионах. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил председатель комитета Олег Матыцин.
«Тема важная и актуальная, необходим открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами. Мы готовы проводить данную работу в период осенней сессии», — сказал Матыцин.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте. Против такой инициативы традиционно выступают Минздрав, а также федеральный проект «Трезвая Россия».
Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.
Нецензурная речь, не всегда адекватное поведение - пьющему весело, а окружающим лишняя головная боль.
Да и спорт как-то изначально не вяжется с алкоголем или курением.
Погодите fan ID сделали же чтобы на стадион ходили только «адекватные» болельщики, а тут сами будут их спаивать??? Можно конечно сказать, что «неадекватных» быстро забанят и не смогут ходить на стадион и всё будет нормально, НО зачем доводить до крайности и вывешивать красный флаг перед быком и в лучшей лиги мира же не нужен фай айди как тут быть с подобными людьми?
Как по мне либо не разрешать вообще, как тут уже писали пусть смотрят тогда футбол в барах или дома, либо пусть разрешают но только на определенных секторах где не будет детей.
Мы все прекрасно понимаем, что это сделано ведь не для того чтобы привлечь большее количество людей на стадион, а что бы тупо «срубить бабла».
