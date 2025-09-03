В Госдуме осенью готовы обсудить возвращение продажи пива на стадионы

1756902008

вчера, 15:20

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту в осеннюю сессию готов обсудить вопрос возвращения продажи пива на стадионах. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил председатель комитета .

«Тема важная и актуальная, необходим открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами. Мы готовы проводить данную работу в период осенней сессии», — сказал Матыцин.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе ( РФС ), Российской премьер-лиге ( РПЛ ), Минспорте. Против такой инициативы традиционно выступают Минздрав, а также федеральный проект «Трезвая Россия».

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.