Молодежная сборная России по футболу проиграла команде Саудовской Аравии

вчера, 19:05

Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) уступила команде Саудовской Аравии (футболисты не старше 23 лет) в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Родина» в Химках.

В составе российской сборной мяч забил Даниил Моторин (4-я минута). У команды Саудовской Аравии отличились Мешари Аль-Немер (35) и Аббас Аль-Хассан (78).

8 сентября сборные России и Саудовской Арваии проведут повторный товарищеский матч на том же стадионе. Последний раз молодежная сборная России проводила домашний матч 16 ноября 2021 года в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы — 2023. Тогда российские футболисты обыграли команду Испании со счетом 1:0 благодаря голу Константина Тюкавина.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.