Молодежная сборная России по футболу проиграла команде Саудовской Аравии

вчера, 19:05

Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) уступила команде Саудовской Аравии (футболисты не старше 23 лет) в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Родина» в Химках.

В составе российской сборной мяч забил Даниил Моторин (4-я минута). У команды Саудовской Аравии отличились Мешари Аль-Немер (35) и Аббас Аль-Хассан (78).

8 сентября сборные России и Саудовской Арваии проведут повторный товарищеский матч на том же стадионе. Последний раз молодежная сборная России проводила домашний матч 16 ноября 2021 года в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы — 2023. Тогда российские футболисты обыграли команду Испании со счетом 1:0 благодаря голу Константина Тюкавина.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:13
Многие до сих пор думают, что арабы третий сорт в футболе. Между тем он регулярно попадают на ЧМ. И выдают результат получше многих сборных
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:47
Это не трагедия... К тому же арабы чуть старше были.
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:25, ред.
Лимит с будет работать только с потолком зарплат! Мы жили при СССР без легов и самые большие достижения у нас при Союзе! Если не будет потолка то ничего не выйдет! Зарплаты искусственно поползут вверх и мы получим новых Кокориных и Мамаевых! Или не дай Бог хуже! Хотел найти статистику как менялось кол-во наших игроков уехавших за границу после развала Союза но не получилось! На сколько помню их поначалу было больше сотни и они были востребованы! Особенно те кто застал время СССР! Когда начался рост зарплат то и кол-во игроков за рубежом снизилось! Ведь народ раньше ехал туда не только играть но и зарабатывать! А щас зачем им это((
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 22:57
Лимит будут каждый сезон немного ужесточать, посмотрим какие это принесёт результаты, не факт что будет столь положительно и значительно как некоторые полагают.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:54
Вот и вся картина развития нашего футбола! Дно пробито! Ждем стук снизу…
Нам представили такой шанс развивать этот вид спорта, отстраняя от Еврокубков, но, Юра, мы об…делались.
Правда же, зачем искать таланты в провинции, как делают ТОП сборные? Мы лучше закупим легионеров вагон, а потом еще будем критиковать политику количества последних.
Мы давно не были ТОП сборной, но сейчас, уверен, мы даже можем выпасть из середняка. Спасибо руководителям, Вы качественно отрабатываете свою «мизерную» заработную плату, о которой в провинции таланты даже не могут представить…
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:50
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
Приветствую, Дружище!!!
Да, именно так, я себе это и представлял!!!!!!!
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:44
Приветствую Виктор!
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 21:24
От 1:0 над Испанией до 1:2 от Саудовской Аравии.?!
Вещий
Вещий
вчера в 21:00
Ну что... как говорится доигрались.......
a5z4gz4sxfbz
a5z4gz4sxfbz
вчера в 20:25
Деградирует наша молодежь, не зря нам статистику предоставили
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 20:13
Приветище, Артем!!!
Полностью согласен и подписываюсь под каждой запятой!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:08
Волевая победа саудитов. Физически превзошли россиян. Эффект Роналду ))
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 20:05
Эт у нас разучились...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:04
Привет, Витя.
На твой вопрос можно и не отвечать, ибо ,, козла отпущения " найдут всегда, если,конечно, не ,,замнут для ясности."
Capral
Capral
вчера в 19:54
Интересно, кого сейчас будут ругать? Карпина нет, ругать некого, нет очередной жертвы, а молодежка проиграла...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 8f294mz8w6pz (раскрыть)
вчера в 19:51
Вижу что забрали приз. Надеюсь, он Вам понравился. Приятной игры в конкурсе в дальнейшем!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:40
Сейчас многие научились играть в футбол
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:17
Ну что ж бывает - ждём реванша.
