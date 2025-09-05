Молодежная сборная России по футболу проиграла команде Саудовской Аравии

Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) уступила команде Саудовской Аравии (футболисты не старше 23 лет) в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Родина» в Химках.
В составе российской сборной мяч забил Даниил Моторин (4-я минута). У команды Саудовской Аравии отличились Мешари Аль-Немер (35) и Аббас Аль-Хассан (78).
8 сентября сборные России и Саудовской Арваии проведут повторный товарищеский матч на том же стадионе. Последний раз молодежная сборная России проводила домашний матч 16 ноября 2021 года в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы — 2023. Тогда российские футболисты обыграли команду Испании со счетом 1:0 благодаря голу Константина Тюкавина.
В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
Нам представили такой шанс развивать этот вид спорта, отстраняя от Еврокубков, но, Юра, мы об…делались.
Правда же, зачем искать таланты в провинции, как делают ТОП сборные? Мы лучше закупим легионеров вагон, а потом еще будем критиковать политику количества последних.
Мы давно не были ТОП сборной, но сейчас, уверен, мы даже можем выпасть из середняка. Спасибо руководителям, Вы качественно отрабатываете свою «мизерную» заработную плату, о которой в провинции таланты даже не могут представить…
Нам представили такой шанс развивать этот вид спорта, отстраняя от Еврокубков, но, Юра, мы об…делались.
Правда же, зачем искать таланты в провинции, как делают ТОП сборные? Мы лучше закупим легионеров вагон, а потом еще будем критиковать политику количества последних.
Мы давно не были ТОП сборной, но сейчас, уверен, мы даже можем выпасть из середняка. Спасибо руководителям, Вы качественно отрабатываете свою «мизерную» заработную плату, о которой в провинции таланты даже не могут представить…