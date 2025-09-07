Кафанов считает матч с иорданцами одним из лучших в сезоне для Максименко

1757226470

сегодня, 09:27

Товарищеский матч с командой Иордании стал для вратаря московского «Спартака» и сборной России Александра Максименко одним из лучших в сезоне. Такое мнение высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Максименко провел весь матч с командой Иордании (0:0). Встреча прошла 4 сентября в Москве.

«Я думаю, что в этом сезоне матч с Иорданией стал одним из лучших, если не лучшим, для Саши, если брать и „Спартак“, и сборную, — сказал Кафанов. — Ни одной помарочки в передачах. К нему не было претензий».