Кафанов считает матч с иорданцами одним из лучших в сезоне для Максименко

сегодня, 09:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ИорданияИорданияМатч завершен

Товарищеский матч с командой Иордании стал для вратаря московского «Спартака» и сборной России Александра Максименко одним из лучших в сезоне. Такое мнение высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Максименко провел весь матч с командой Иордании (0:0). Встреча прошла 4 сентября в Москве.

«Я думаю, что в этом сезоне матч с Иорданией стал одним из лучших, если не лучшим, для Саши, если брать и „Спартак“, и сборную, — сказал Кафанов. — Ни одной помарочки в передачах. К нему не было претензий».

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:28, ред.
Если бы тренер вратарей ругал своих киперов, тогда кто он сам как тренер ? Право..., не будет же Кафанов себе в карман гадить. Поэтому ..., для тех , кто до сих пор сомневается, знайте, - Сашка в рамке монструозен !
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:17
А матч точно хороший...
lotsman
lotsman
сегодня в 10:07
Если бы не Максименко, то счёт был бы другой. И далеко не в пользу нашей сборной.)
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:55, ред.
Без борова и лукойловской атмосферки даже сорняки расцветают ничего не скажешь. Это ему просто пенку не были, не все же Кассьеры чтобы в угол куда он вечно падает бить
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:54
Да и целом матч шикарный , не чего сказать...)))
jqvquemx286e
jqvquemx286e
сегодня в 09:53
Сыграл хорошо, несколько раз спас сборную от позора
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:43
Ну раз так считает , тады ой))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 09:38
Видимо заслужил хвалебных слов. Интересно как будет в дальнейшем.
Гость
