Головин: «Во втором тайме против Катара чуть расслабились»

вчера, 20:39
КатарЛоготип футбольный клуб Катар1 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России по футболу в первом тайме товарищеского матча с командой Катара выглядела лучше, во втором игроки немного расслабились. Такое мнение журналистам высказал полузащитник российской сборной Александр Головин.

В воскресенье россияне победили сборную Катара со счетом 4:1.

«Хороший матч получился, думаю, что в первом тайме мы выглядели лучше, во втором чуть расслабились. Всегда приятно забить, рады, что победили. Молодые ребята молодцы: Алексей Батраков отдал, Матвей Кисляк забил. Могли сегодня „на ноль“ сыграть, но так вышло», — сказал Головин.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет с командой Ирана, встреча состоится 10 октября в Волгограде.

Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:20
Ругать не стоит ибо играли по счёту. По чаще бы так.
Capral
Capral
вчера в 21:00
Дорогие Друзья! Спешу сообщить, что отправленный, причитающийся мне приз(фанатский шарфик с символикой фк Динамо Москва) за победу в группе Заболотного в августовском КП на soccere, благополучно доставлен в указанный мной пункт выдачи и сегодня получен. Большое спасибо за оказанное мне внимание со стороны всех администраторов сайта. Здоровья и процветания Вам, а так же побольше адекватных и активных пользователей сайта, а участникам КП удачи и результативных ставок, играйте и выигрывайте. Встретимся на баррикадах!
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:50
Наши игроки, к сожалению, часто расслабляются. В официальных играх это стоит очков.
