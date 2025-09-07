Головин: «Во втором тайме против Катара чуть расслабились»

1757266778

вчера, 20:39

Сборная России по футболу в первом тайме товарищеского матча с командой Катара выглядела лучше, во втором игроки немного расслабились. Такое мнение журналистам высказал полузащитник российской сборной .

В воскресенье россияне победили сборную Катара со счетом 4:1.

«Хороший матч получился, думаю, что в первом тайме мы выглядели лучше, во втором чуть расслабились. Всегда приятно забить, рады, что победили. Молодые ребята молодцы: Алексей Батраков отдал, Матвей Кисляк забил. Могли сегодня „на ноль“ сыграть, но так вышло», — сказал Головин.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет с командой Ирана, встреча состоится 10 октября в Волгограде.