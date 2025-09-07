  • Поиск
Кафанов отметил, что Сафонов хорошо готов психологически к матчу с Катаром

сегодня, 10:03
КатарЛоготип футбольный клуб Катар-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия18:15 Не начался

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сыграет за сборную России в товарищеском матче с командой Катара, он хорошо готов психологически. Об этом рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

В июне Сафонов сыграл за сборную России в матче с командой Нигерии (1:1), допустив результативную ошибку.

«Конечно, Матвей Сафонов сыграет с командой Катара, он готов. Заранее знали он и Саша [Максименко], что будут играть. Психологически Матвей очень хорошо готов, с огромным настроением, с большой мотивацией», — сказал Кафанов.

Максименко провел весь матч с командой Иордании (0:0). Встреча прошла 4 сентября в Москве. 7 сентября сборная России на выезде сыграет с командой Катара.

CCCP1922
сегодня в 12:20
Я бы, на месте Карпина не рисковал, не смотря на красивую картинку, нарисованную Кафановым. А поддержать Сафонова можно и другим способом, не ставя под угрозу результат
Варвар7
сегодня в 12:05
Матвей закалился психологически в борьбе "за место под солнцем" в ПСЖ...)
xwbs7vhu3xtn
сегодня в 11:55
Сомнительное решение выпускать вратаря без игровой практики, и не справедливо к кандидатам на эту позицию которые играют в нашем чемпионате
sv_1969
сегодня в 11:45
Психология это хорошо, но практику никто не отменял!
Брулин
сегодня в 11:38
Чё, алименты все оплатил? Готов как никогда🤣
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:39
Сафонову надо бороться за место в основе ПСЖ...
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:32
С Нигерией то он пустил пузыря. Немудрено. На лавке форму держать только руками можно
Alex_67
сегодня в 10:25
Скоро Сафонов это подтвердит или опровергнет.
Bad Listener
сегодня в 10:18, ред.
Ну на лавке у ПСЖ только психологически и готовиться, физически то не дают
