Кафанов отметил, что Сафонов хорошо готов психологически к матчу с Катаром

сегодня, 10:03

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сыграет за сборную России в товарищеском матче с командой Катара, он хорошо готов психологически. Об этом рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

В июне Сафонов сыграл за сборную России в матче с командой Нигерии (1:1), допустив результативную ошибку.

«Конечно, Матвей Сафонов сыграет с командой Катара, он готов. Заранее знали он и Саша [Максименко], что будут играть. Психологически Матвей очень хорошо готов, с огромным настроением, с большой мотивацией», — сказал Кафанов.

Максименко провел весь матч с командой Иордании (0:0). Встреча прошла 4 сентября в Москве. 7 сентября сборная России на выезде сыграет с командой Катара.