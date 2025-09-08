Игрок «Атлетика» отстранён на 10 месяцев за нарушение антидопинговых правил

1757324354

сегодня, 12:39

Защитник испанского футбольного клуба «Атлетик» Йерай Альварес дисквалифицирован на 10 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ).

Отмечается, что после первого полуфинального матча Лиги Европы в прошлом сезоне Альварес сдал допинг-пробу, которая показала положительный результат. Срок отстранения отсчитывается с начала временного отстранения — 2 июня. Дисквалификация закончится 2 апреля 2026 года.

Альваресу 30 лет, он выступает за «Атлетик» с 2016 года. В составе команды он стал победителем Кубка Испании в 2024 году и обладателем суперкубка страны в 2021 году.