Игрок «Атлетика» отстранён на 10 месяцев за нарушение антидопинговых правил

сегодня, 12:39

Защитник испанского футбольного клуба «Атлетик» Йерай Альварес дисквалифицирован на 10 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что после первого полуфинального матча Лиги Европы в прошлом сезоне Альварес сдал допинг-пробу, которая показала положительный результат. Срок отстранения отсчитывается с начала временного отстранения — 2 июня. Дисквалификация закончится 2 апреля 2026 года.

Альваресу 30 лет, он выступает за «Атлетик» с 2016 года. В составе команды он стал победителем Кубка Испании в 2024 году и обладателем суперкубка страны в 2021 году.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:49
Там может все на подряд кушают, а попался только один...
Гость
