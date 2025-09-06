  • Поиск
Суареса дисквалифицировали на шесть матчей за плевок в сотрудника «Сиэтла»

сегодня, 08:26

Уругвайский нападающий футбольного клуба «Интер Майами» Луис Суарес дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в одного из сотрудников клуба «Сиэтл Саундерс» после поражения в финальном матче Кубка лиг. Об этом сообщило агентство AP.

По итогам послематчевой потасовки также дисквалифицированы представитель тренерского штаба «Сиэтла» Стивен Ленхарт (5 матчей) и два игрока «Интер Майами» — защитник Томас Авилес (3) и полузащитник Серхио Бускетс (2). Дисквалификация распространяется только на матчи Кубка лиг и не помешает дисквалифицированным принимать участие в играх Главной футбольной лиги (MLS).

Матч прошел 1 сентября и завершился победой «Сиэтла» (3:0). Суарес после игры подошел в техническую зону и плюнул в одного из членов штаба соперника. Позднее футболист извинился за свое поведение.

jRest
jRest
сегодня в 09:19
Хорошо, что не поехал в СА, там бы в качестве наказания заперли в загоне с верблюдами и плевали бы уже в Суареса.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:14
Формальное решение. Осень, обострение... Он теперь покусает кого-нибудь...
ha9f9rzcxt9j
ha9f9rzcxt9j
сегодня в 08:59
Мля, не укушу, так плюну!)))
Гость
