Суареса дисквалифицировали на шесть матчей за плевок в сотрудника «Сиэтла»

1757136414

сегодня, 08:26

Уругвайский нападающий футбольного клуба «Интер Майами» дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в одного из сотрудников клуба «Сиэтл Саундерс» после поражения в финальном матче Кубка лиг. Об этом сообщило агентство AP.

По итогам послематчевой потасовки также дисквалифицированы представитель тренерского штаба «Сиэтла» Стивен Ленхарт (5 матчей) и два игрока «Интер Майами» — защитник Томас Авилес (3) и полузащитник Серхио Бускетс (2). Дисквалификация распространяется только на матчи Кубка лиг и не помешает дисквалифицированным принимать участие в играх Главной футбольной лиги ( MLS ).

Матч прошел 1 сентября и завершился победой «Сиэтла» (3:0). Суарес после игры подошел в техническую зону и плюнул в одного из членов штаба соперника. Позднее футболист извинился за свое поведение.