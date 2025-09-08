«Урал» и «Нефтехимик» сыграли вничью

1757346902

сегодня, 18:55

В матче 9-го тура Первой лиги встречались «Урал» и «Нефтехимик». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился Акбашев (7'). За гостей забил Толстопятов (44').

По итогам встречи «Урал» имеет 20 очков и продолжает лидировать, у гостей — 8 очков, они внизу таблицы.