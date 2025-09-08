«Спартак» из Костромы победил «Сокол» и делит с «Уралом» 1-е место

1757347503

сегодня, 19:05

В матче 9-го тура Первой лиги встречались «Спартак Кострома» и «Сокол». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились: Саплинов (21') и Гарибян (36'). За гостей забил Шпитальный (29').

По итогам встречи «Спартак Кострома» набрал 20 очков и догнал лидера «Урал», который не смог победить «Нефтехимик», у гостей — 4 очка.