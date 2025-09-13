Сакич считает, что некоторые судьи плохо относятся к «Спартаку»

1757780809

вчера, 19:26

Некоторые судьи плохо относятся к московскому футбольному клубу «Спартак». Такое мнение журналистам высказал помощник главного тренера «Спартака» .

В субботу «Спартак» в гостях сыграл вничью с московским «Динамо» со счетом 2:2 в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

«Не хотел бы детально рассуждать на эту тему. Я не тот человек, который принимает решения об обращении к судьям. Но у меня есть ощущение по этому сезону и прошлому, что некоторые арбитры относятся к нам плохо. Сегодня арбитр показывал нам желтые карточки, но не показывал соперникам за то же самое», — сказал Сакич.

В компенсированное к первому тайму время после второго гола «Динамо» главный тренер «Спартака» Деян Станкович выражал недовольство действиями главного арбитра Егора Егорова, который дал возможность игрокам «Динамо» продолжить атаку, несмотря на находящегося на газоне футболиста «Спартака». Сербский специалист был удален со скамейки.