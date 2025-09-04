Аркадий Ротенберг возглавил работу по единому оператору судейства

1756974244

вчера, 11:24

Аркадий Ротенберг возглавил работу по единому оператору спортивного судейства. Об этом во время лектория на тему «Дальний Восток — место, где начинается завтра» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Что касается футбольных судей и их официального трудоустройства, то это сложная тема. Мы этой темой начали недавно заниматься. Есть ряд сложных моментов в УЕФА и ФИФА юридического характера, — сказал Дегтярев. — Это независимость судей, ограничение влияния со стороны. Можно ли здесь навести порядок и усовершенствовать? Вероятно».

«Я уже анонсировал создание единственного судейского оператора для многих видов спорта, возможно, футбола. Юристы работают. Лиги платят в этот оператор деньги, оператор трудоустраивает всех судей на большие зарплаты, чтобы не было соблазна повлиять на результат. Далее лиги и федерации обращаются с просьбой предоставить арбитров на такой-то матч. Это разрывает связь, позволяет уберечь спортивный результат от вмешательства. Мы сейчас работаем над этим, Аркадий Ротенберг возглавил эту работу», — добавил Дегтярев.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.