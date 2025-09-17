  • Поиск
Месси сделал «гол+пас» в победном матче «Интер Майами»

вчера, 09:22
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами3 : 1Логотип футбольный клуб Сиэтл СаундерсСиэтл СаундерсМатч завершен

Лионель Месси забил гол и ассистировал товарищу по команде в победном матче «Интер Майами». Коллектив из Флориды во вторник вечером обыграл «Сиэтл Саундерс» со счетом 3:1, спустя чуть более двух недель после поражения от «Саундерс» в финале Кубка лиг.

«Саундерс» обыграли «Интер Майами» со счетом 3:0 в Кубке Лиги 31 августа, но теперь команда из Флориды взяла реванш. Месси на 12-й минуте ассистировал Жорди Альбе, который открыл счет. Месси едва не удвоил преимущество на 28-й минуте, когда получил мяч и попытался пробить внешней стороной левой ноги, но удар пришелся в стойку.

Альба ответил партнеру ассистом на 41-й минуте, отдав мяч Месси, которому хватило одного касания, чтобы сделать счет 2:0. В дебюте второго тайма Ян Фрэй перевел мяч с углового Родриго Де Пауля и увеличил преимущество «Интер Майами» до 3:0. В оставшееся время гости смогли ответить лишь одним забитым мячом.

Fred 368
Fred 368
вчера в 19:47
Нашел свою лигу. Фермерскую не потянул уже. А тут - в самый раз.
Nenash
Nenash ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:40
    амурец
    амурец ответ Nenash (раскрыть)
    вчера в 15:54, ред.
    Да ну, а ведь на самом деле липовые ЗМ были 2010, 2012, 2013, 2015, 2019, 2021, 2023, так что Месси рекордсмен по липовым ЗМ
    Nenash
    Nenash ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 15:25
    Липовый был только один. В 2013 году. Когда меняли правила по ходу "гонки".. Пфф.. 🤭😄
    амурец
    амурец ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 14:31
    Судьи не помогают
    амурец
    амурец ответ Nenash (раскрыть)
    вчера в 14:29
    Ну будет если что еще один очередной липовый
    vuebdg7s5peb
    vuebdg7s5peb
    вчера в 14:23
    Месси по-прежнему иногда выручает
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 13:09
    Месси король в лиге проктологов скатился совсем
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Шуня771 (раскрыть)
    вчера в 12:22
    Воспитание бойцовских улиц по уругвайски))) где то честные кулачные бои...а есть места, плевать и кусать принято))) на в*йне все средства хороши
    Шуня771
    Шуня771 ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 11:42
    )))))))))))))))))) Зачет!
    Capral
    Capral
    вчера в 11:11, ред.
    Да там такое творится, в этом американском футболе. Недавно, лидер конференции Филадельфия проиграл-0:7!!!
    Никогда в штатах не будет настоящего европейского футбола... Это пока пистон играет на него народ ходит, но как только он уйдет- закончится интерес...
    sv_1969
    sv_1969 ответ Шуня771 (раскрыть)
    вчера в 11:09
    Все очень просто! Это имидж))) Был кусака , а стал плевака)))))
    Шуня771
    Шуня771 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 10:53
    Вот всё таки у него есть какое то психическое отклонение, может в легкой форме, но есть... Перестал уши и ногти грызть, стал плеваться))
    Как Вы думаете?
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 10:46
    Лучше бы в финале так сыграли и выиграли у Сиэтла...
    Тогда и Суарес не получил бы дискву за плевок)))
    Nenash
    Nenash ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 10:25
    Там места нет уже для них.. ☝️🤭
    амурец
    амурец
    вчера в 10:21
    ну все ЗМ в студию
    112910415
    112910415
    вчера в 09:37
    трепещите все ! )
    Вещий
    Вещий
    вчера в 09:32
    Интер Майами» отомстил Сиэтлу за поражение в финале Кубка Лиг. Это еще когда Суарес плевался .... Сегодня Луиса не было, так что Месси помогал Альба. У Лео все друзья – бомбардиры....
    Гость
