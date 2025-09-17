Месси сделал «гол+пас» в победном матче «Интер Майами»

1758090143

вчера, 09:22

забил гол и ассистировал товарищу по команде в победном матче «Интер Майами». Коллектив из Флориды во вторник вечером обыграл «Сиэтл Саундерс» со счетом 3:1, спустя чуть более двух недель после поражения от «Саундерс» в финале Кубка лиг.

«Саундерс» обыграли «Интер Майами» со счетом 3:0 в Кубке Лиги 31 августа, но теперь команда из Флориды взяла реванш. Месси на 12-й минуте ассистировал Жорди Альбе, который открыл счет. Месси едва не удвоил преимущество на 28-й минуте, когда получил мяч и попытался пробить внешней стороной левой ноги, но удар пришелся в стойку.

Альба ответил партнеру ассистом на 41-й минуте, отдав мяч Месси, которому хватило одного касания, чтобы сделать счет 2:0. В дебюте второго тайма Ян Фрэй перевел мяч с углового Родриго Де Пауля и увеличил преимущество «Интер Майами» до 3:0. В оставшееся время гости смогли ответить лишь одним забитым мячом.