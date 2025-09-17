  • Поиск
«Реал» одержал победу над «Марселем»

сегодня, 00:05
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Реал» и «Марсель». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметился: Мбаппе (29', пенальти, 81', пенальти). За гостей забил Веа (22').

По итогам встречи «Реал» имеет 3 очка, у гостей — 0 очков.

В следующем матче «Реал» сыграет 30 сентября, соперником будет «Кайрат». «Марсель» проведет следующий матч 30 сентября, (соперник — «Аякс»).

Football Today
Football Today
сегодня в 02:53
    Lobo77
    Lobo77
    сегодня в 01:38, ред.
    Локоть Милитао шел прижиматься. Причем из правильного положения.
    А рука падающего марсельца летела бог знает куда вверх.
    За такое нынче ставят всем, и Реалу и остальным, тоже без рассуждений.
    По Карво... Формально но было за что.
    Вратаришка упал конечно как в балете.
    Ну и вынул за это парочку.
    Веселый футбол с дурной защитой обеих команд.
    И большой удачей аргентинского кипера.
    Должен был еще в первом тайме вынуть несколько.
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:10
    Реал с победой
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:53
    Красная по делу! По делу! А вот пенальти второе - левое 100%. Локоть Милитао больше даёт повода ставить пенальти.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
    сегодня в 00:50
    Левое - удаление; пенальти - правое.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:49
    Второй пенальти - левый. В обратную сторону судья бы не дал.
    Agamaga005
    Agamaga005
    сегодня в 00:46
    Такому Реалу мало что светит в плане титулов, моё мнение. Слабо играет.
    Судья косячный. Локоть Милитао не пенальти, а касание рукой при отборе мяча у лежачего - пенальти.
    Карвахаль вроде опытный игрок, а купился сразу.
    Что-то сказал вратарь? Я бы ему такое сказал, он бы зрение потерял от злости.
    salleeh
    salleeh
    сегодня в 00:19
      azkan
      azkan
      сегодня в 00:18
      Мадрид был сильнее и вроде справедливо победили. Вроде..
      Но судья в первом тайме не увидел выставленный локоть, куда и попал мяч.
      И поставил очень спорный второй пенальти. Не так должен побеждать великий и грозный Реал на своем поле.
      Марсель приятно удивил и отлично сыграли. Вратарь хорошо стоял, мог и отбить оба пенальти. Но в конце немного разочаровал, наверное Де Зерби ресурсов не хватило. Всю атаку поменял, усилить было не кем.
      Симпатичная команда. Кровушку попьют многим.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      сегодня в 00:17, ред.
      Неоднозначный матч.
      Оба пенальти в ворота Марселя правильные.
      Поведение вратаря Марселя, который корчился в муках после контакта с Карвахалем - несмываемый позор на всех потомков Монте Кристо по мужской линии.

      По игре...
      Марсель мне понравился, но постоянные выходы из обороны через центр и короткий пас, рано или поздно должны были сыграть с ними злую шутку. Так играть постоянно нельзя, а против Реала, у которого такая атака, - смерти подобно.
      Реал давил весь матч и взял соперника измором, а не мастерством. Моменты Мадрид создавал исправно, но реализация была хуже безобразной.
      Мбаппе молодец, не жадничал, но Вини порол момент за моментом, пытаясь обвести двоих/ троих/ четверых. Опять бразильский ишак взялся за старое и стал тянуть на себя одеяло. Когда он наконец поумнеет, История умалчивает.
      Nenash
      Nenash
      сегодня в 00:14
      Играли дворовые команды. Одна весёлая, другая не очень. 🤭
      Dauletbek
      Dauletbek
      сегодня в 00:12, ред.
      Судья начудил. Агрессивное поведение со стороны Карвахаля было, но был ли удар таким уж грозным, чтобы давать красную? Вратарь конечно приукрасил. За не спортивное поведение можно было бы ограничиться желтой карточкой. Что касается 2 - го пенальти, то как можно выставить руку при падении, чтобы не получить в свои ворота пенальти? Там пенальти не было. Если сравнить попадания мяча в руку Милитао в 1 тайме, то тот момент более подходит для пенальти...
      AKH
      AKH
      сегодня в 00:12
      Даже в большинстве марсель пасовал газад. Даже на последних секундах искали последнего заща... Сколько не посмотрю их позорный футбол, столько раз мне жаль Бернара Тапи... Справедливости ради, и никак в оправдание позорных марсельцев, второй пенальти просто смехотворный. Чел упал на мяч.. Никакого движения в сторону мяча не было. Просто свалился на него. Не мог же он руку оставить в воздухе. А футболист Реала мяч идущий в ворота отбил локтем и ничего.. В общем позор марселя в ЛЧ продолжается. Реал должен был решать все в первые 10 минут.
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 00:10
      Комментатор подбешивал....как он каждый раз выговаривает каждое имя для чего-то. Типа Ореоль Тчуамени, Хирономо Рульи, Федерико Вальверде.....итд.
      В именах мог ошибку допустить)
      Grizly88
      Grizly88
      сегодня в 00:10
      Начертили два пенальти Реал слаб с Алонсо они вряд ли выиграют лч, прошлый Реал напоминает мне
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 00:08
      Реал по делу выиграл, хоть и не смогли с игры забить
