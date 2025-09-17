«Реал» одержал победу над «Марселем»

В матче Лиги чемпионов встречались «Реал» и «Марсель». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметился: Мбаппе (29', пенальти, 81', пенальти). За гостей забил Веа (22').
По итогам встречи «Реал» имеет 3 очка, у гостей — 0 очков.
В следующем матче «Реал» сыграет 30 сентября, соперником будет «Кайрат». «Марсель» проведет следующий матч 30 сентября, (соперник — «Аякс»).
Оба пенальти в ворота Марселя правильные.
Поведение вратаря Марселя, который корчился в муках после контакта с Карвахалем - несмываемый позор на всех потомков Монте Кристо по мужской линии.
По игре...
Марсель мне понравился, но постоянные выходы из обороны через центр и короткий пас, рано или поздно должны были сыграть с ними злую шутку. Так играть постоянно нельзя, а против Реала, у которого такая атака, - смерти подобно.
Реал давил весь матч и взял соперника измором, а не мастерством. Моменты Мадрид создавал исправно, но реализация была хуже безобразной.
Мбаппе молодец, не жадничал, но Вини порол момент за моментом, пытаясь обвести двоих/ троих/ четверых. Опять бразильский ишак взялся за старое и стал тянуть на себя одеяло. Когда он наконец поумнеет, История умалчивает.
Но судья в первом тайме не увидел выставленный локоть, куда и попал мяч.
И поставил очень спорный второй пенальти. Не так должен побеждать великий и грозный Реал на своем поле.
Марсель приятно удивил и отлично сыграли. Вратарь хорошо стоял, мог и отбить оба пенальти. Но в конце немного разочаровал, наверное Де Зерби ресурсов не хватило. Всю атаку поменял, усилить было не кем.
Симпатичная команда. Кровушку попьют многим.
