Тренера «Спартака» Станковича удалили в матче с «Динамо»

1757774699

вчера, 17:44

Главный тренер московского «Спартака» получил красную карточку и был удален со скамейки запасных в концовке первого тайма матча восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги со столичным «Динамо».

В компенсированное к первому тайму время «Динамо» вышло вперед (2:1) благодаря голу Бителло. Станкович выражал недовольство действиями главного арбитра Егора Егорова, который дал возможность игрокам «Динамо» продолжить атаку, несмотря на находящегося на газоне футболиста «Спартака».

Желтую карточку по итогам эпизода получил полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. До конца первого тайма счет не изменился.