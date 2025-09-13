  • Поиск
Тренера «Спартака» Станковича удалили в матче с «Динамо»

вчера, 17:44
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку и был удален со скамейки запасных в концовке первого тайма матча восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги со столичным «Динамо».

В компенсированное к первому тайму время «Динамо» вышло вперед (2:1) благодаря голу Бителло. Станкович выражал недовольство действиями главного арбитра Егора Егорова, который дал возможность игрокам «Динамо» продолжить атаку, несмотря на находящегося на газоне футболиста «Спартака».

Желтую карточку по итогам эпизода получил полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. До конца первого тайма счет не изменился.

112910415
112910415
вчера в 21:05
Так жить нельзя
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:37
Со станкевичем руководству Спартака , что то делать надо...это позор...
Bad Listener
Bad Listener ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:18, ред.
К огромному сожалению руководство во первых не очень понимает как кажется, а во вторых подозреваю такое поведение победителя Лиги чемпионов в составе Интера создаёт хорошие рекламные эффекты для нефтепродуктов Лукойла, руководители не для футбола работают, а скорее стараются балансировать между рекламными эффектами и недовольством болельщиков
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:03
Тяжело судить объективно , когда болеешь за одну из играющих в данном матче команд , но ничья наверное всё таки справедливый результат в этой игре.
Пару слов о Станковиче - Уже даже стороннему наблюдателю далёкому от футбола видно, что Деян не "тянет" психологически, срывается по поводу и без, и конечно эта нервозность передаётся команде. Но руководство с завидным упорством доверяет ему и оставляет у "руля" команды.
Пора, пора найти кого то хоть чуть чуть по уравновешение . Уже не говорю о грамотном и профессиональном тренере ( практика последних лет показывает хрен дождёмся) - хотя бы более менее адекватного....
Gotlib
Gotlib
вчера в 18:49
И что толку, что Арахиса удалили? Ещё хуже получилось?
7wut9srkc8pz
7wut9srkc8pz
вчера в 18:49
Истеричку ни один КДК не исправит, только стационар.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:46, ред.
Вот как бы и показал своё истинное лицо сербский шарлатан, снова, не долго продержался
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 18:45
Матч понравился. И Динамо просыпается и Спартак свою игру нащупал. Пожалуй одна из лучших игр команд в этом сезоне.....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:25
Судья правильно не остановил атаку Динамо. КК тренеру СпаМа верная.
