Тренера «Спартака» Станковича удалили в матче с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку и был удален со скамейки запасных в концовке первого тайма матча восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги со столичным «Динамо».
В компенсированное к первому тайму время «Динамо» вышло вперед (2:1) благодаря голу Бителло. Станкович выражал недовольство действиями главного арбитра Егора Егорова, который дал возможность игрокам «Динамо» продолжить атаку, несмотря на находящегося на газоне футболиста «Спартака».
Желтую карточку по итогам эпизода получил полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. До конца первого тайма счет не изменился.
Пару слов о Станковиче - Уже даже стороннему наблюдателю далёкому от футбола видно, что Деян не "тянет" психологически, срывается по поводу и без, и конечно эта нервозность передаётся команде. Но руководство с завидным упорством доверяет ему и оставляет у "руля" команды.
Пора, пора найти кого то хоть чуть чуть по уравновешение . Уже не говорю о грамотном и профессиональном тренере ( практика последних лет показывает хрен дождёмся) - хотя бы более менее адекватного....
