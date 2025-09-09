«Химки» не смогут заниматься футбольной деятельностью четыре года

1757416521

вчера, 14:15

Подмосковный клуб «Химки» не сможет заниматься футбольной деятельностью четыре года. Об этом журналистам рассказал юрист, представлявший «Химки» в суде.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал клуб банкротом.

«Возможно ли, что клуб возобновит свое существование? Есть ограничения по футбольному законодательству. Клуб должен выступать в том же регионе, с таким же названием. Очевидно, в ближайшие четыре года футбольный клуб „Химки“ не появится», — сказал юрист.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.