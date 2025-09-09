  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Химки» не смогут заниматься футбольной деятельностью четыре года

вчера, 14:15

Подмосковный клуб «Химки» не сможет заниматься футбольной деятельностью четыре года. Об этом журналистам рассказал юрист, представлявший «Химки» в суде.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал клуб банкротом.

«Возможно ли, что клуб возобновит свое существование? Есть ограничения по футбольному законодательству. Клуб должен выступать в том же регионе, с таким же названием. Очевидно, в ближайшие четыре года футбольный клуб „Химки“ не появится», — сказал юрист.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.

«Химки» были основаны в 1997 году. В 2007 году команда впервые вышла в высший дивизион чемпионата России и в дебютном сезоне заняла девятое место. Лучшим результатом «Химок» в РПЛ является восьмое место в сезоне-2021/22. В 2005 и 2020 годах команда выходила в финал Кубка России, дважды (2006, 2024) «Химки» выигрывали второй по силе дивизион чемпионата страны.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноИгрок «Атлетика» отстранён на 10 месяцев за нарушение антидопинговых правил
08 сентября
Суареса дисквалифицировали на шесть матчей за плевок в сотрудника «Сиэтла»
06 сентября
Умышленно получивший желтую карточку футболист «Фламенго» дисквалифицирован
05 сентября
«Индепендьенте» дисквалифицировали с Южноамериканского кубка
05 сентября
В матче Лиги конференций показали красную карточку диктору стадиона
30 августа
ОфициальноИгрока команды Второй лиги дисквалифицировали на 5 матчей за угрозы судьям
28 августа
 
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:50
Так ведь и город Химки есть. Это нормально.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:37, ред.
ПАРАДОКС--- футбольной команды Химки НЕТ, а футбольный стадион ХИМКИ есть.))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:59
Думаю это щас не важно! Сдаётся мне что не скоро это произойдёт
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:17
Какая теперь разница, сколько? Садыгов, похоже, готов ждать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 