УЕФА отменил дисквалификацию главного тренера «Барселоны» Флика

вчера, 09:41

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после успешной апелляции в отношении дисквалификации на один матч будет присутствовать на скамейке запасных во время стартовой встречи Лиги чемпионов против «Ньюкасл Юнайтед» в четверг.

Немецкий тренер и его помощник Маркус Зорг были дисквалифицированы на один поединок УЕФА за свое поведение во время второго матча полуфинала Лиги чемпионов прошлого сезона против «Интера», в котором «Барселона» выбыла из турнира в дополнительное время, уступив со счетом 3:4.

В пятницу УЕФА подтвердил, что апелляция «Барселоны» была частично удовлетворена, что позволит обоим тренерам занять свои места на скамейке запасных в матче против «Ньюкасла», хотя в течение следующих 12 месяцев они будут находиться под пристальным вниманием руководящего органа европейского футбола и могут быть вновь дисквалифицированы в случае новых нарушений.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:16
Мне кажется, нужно отменить наказания, которые переносят из сезона в сезон. Закончился отчётный период – бац... И всё обнуляется. Таким образом проблемы остаются в прошлом и на арену выходят совершенно чистые люди. Тренеров, лично я, лучше воспитывал бы рублём. Разве это нормально, когда идёт игра, а тренера рядом с командой нет? А так, вышел за пределы технической зоны, плати штраф из своего кармана, а клубам запретить компенсировать штрафы. Оскорбил судью? Пожалуйте, через некоторое время, с картой к определённому платёжному терминалу. И размеры штрафов установить такие, чтобы волосы на голове вставали дыбом. Кстати, за оскорбление судей, можно ввести штрафы и для игроков.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:15
Барселоне, как обычно, навстречу пошли.
Брулин
Брулин
вчера в 12:39
Аж страшно представить, что завтра будет выговаривать Реал ТВ…. 🤔
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:26
Чуток недоплатил Перес)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:08
Барса была права. Дисквалификации Флика несправедливая. Хорошо что все хорошо закончилось))
Гость
