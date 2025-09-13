УЕФА отменил дисквалификацию главного тренера «Барселоны» Флика

1757745677

вчера, 09:41

Главный тренер «Барселоны» после успешной апелляции в отношении дисквалификации на один матч будет присутствовать на скамейке запасных во время стартовой встречи Лиги чемпионов против «Ньюкасл Юнайтед» в четверг.

Немецкий тренер и его помощник были дисквалифицированы на один поединок УЕФА за свое поведение во время второго матча полуфинала Лиги чемпионов прошлого сезона против «Интера», в котором «Барселона» выбыла из турнира в дополнительное время, уступив со счетом 3:4.