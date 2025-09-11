Кордоба пропустит один матч из-за дисквалификации

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу на два матча (один — условно) по итогам встречи седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Встреча прошла 31 августа в Москве и завершилась со счетом 1:1.
Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов. После игры колумбиец заявил о желании покинуть чемпионат России из-за несправедливости со стороны судей.
Федотов об удалении Кордобы: «За такое дают от двух игр, об отмене красной и речи идти не может. Если вопрос политический, сыграет ли он с «Зенитом», наверное, накажут на один матч»
Ещё неделю назад результат был известен....
Даже рад что "Злой Джо" сыграет против Зенита....
Удачи Семаку...хорошая статистика против данной команды.......за свои 7 игр против "Краснодара" в Краснодаре - он проиграл лишь один раз.....
