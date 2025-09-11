Кордоба пропустит один матч из-за дисквалификации

1757592200

вчера, 15:03

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) дисквалифицировал нападающего «Краснодара» на два матча (один — условно) по итогам встречи седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с московским ЦСКА . Об этом сообщила пресс-служба РФС .

Встреча прошла 31 августа в Москве и завершилась со счетом 1:1.