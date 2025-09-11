  • Поиск
Кордоба пропустит один матч из-за дисквалификации

вчера, 15:03

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу на два матча (один — условно) по итогам встречи седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Встреча прошла 31 августа в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов. После игры колумбиец заявил о желании покинуть чемпионат России из-за несправедливости со стороны судей.

kip-elev
kip-elev
сегодня в 09:13, ред.
До этой ситуации хорошо относился к Мойзесу, теперь по другому...( одним словом Барбоза)) Этот товарищ всю игру цеплял Женьку. Кордоба горячий парень конечно, но наказание на мой взгляд не правомерно. Могу только пожелать Джону игрой и забитыми голами доказывать правду не обращая внимание на провокации. Есть возможность реабилитироваться в матче с Зенитом, и это хорошо. Ждем красивой и чистой игры команд!
Lobo77
Lobo77
сегодня в 00:15
Явный проносной удар у Кордобы был. Кто в теме единоборств то понимает.
Честно говоря не пойму того, что один матч дисквалификацию отложили. И красная, и минимум два матча отдыхать - это минимально нормальное наказание грубияну.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ valeron4321 (раскрыть)
вчера в 23:47
Все просто. КДК рассматривает реальное событие, а не придуманную версию.
valeron4321
valeron4321 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:57, ред.
Про рекомендации ФИФА по агрессии написано, что они относятся, когда игрок не играет в мяч. Так что мимо кассы...
valeron4321
valeron4321
вчера в 22:38, ред.
Этот цирк в Контрольно-дисциплинарном комитете проходил в порядке торга - мы вам даем Кордобе играть с Зенитом. Вы нам не осложняете жизнь всякими глупостями, типа:
- Кордоба не бил по мячу после свистка, а начал бить до свистка.
- Кордоба не попал в руку Мозеса
- Так как Кордоба не бил после свистка по мячу и играл в мяч, то априори здесь не может быть никакого агрессивного поведения, которое нам тут несколько дней впаривали. Наказали за то, что нога бьющая по мячу, напугала Мозеса, что тот схватился за причинное место и упал.
- Почему не наказан Мозес за симуляцию, а Акинфеев за агрессивное поведение...
CCCP1922
CCCP1922 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:48
Мне понятно, что я остался при своем мнении. Не стоит принимать все так близко к сердцу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 21:17
Уважаемый. не надо смешивать разные вещи. У Акинфеева если и была агрессия, то словесная, те не несла в себе никакой физической угрозы. А у Кордобы была агрессия физическая, выразившаяся в гипертрофированном замахе для удара по мячу или сопернику. А это две большие разницы. Словесная агрессия именуется неспортивное поведение. А действия Кордобы это физическая агрессия, при которой возможно нанесение травмы сопернику. Надеюсь поклоннику КБ это понятно?
CCCP1922
CCCP1922 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:06
Кордоба хороший игрок, но мне не нравится как иногда он себя ведет. Если смотреть на эпизод шире, то самым агрессивным выглядел лучший вратарь современной России Акинфеев, к сожалению. На второй вопрос, так получилось, великолепно ответил ЗА АДЕКВАТНОСТЬ, спасибо ему!!!
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:47, ред.
Ежели об агрессии и принципиально подходить, согласно правил, которые я от нечего делать читал на досуге, плюс я не смотрю чемпионат Франции и иже с ним, мне мой милей, при том, что смотрю ЕК, и печально ежели уровень ровнять. Я же написал тебе после матча. Поставь "ЦСКА" на место "Краснодара", а на место "ЦСКА" "Зенит". Ты бы этот сайт в руины превратил, Дюков, Миллер , бюджетные деньги, впрочем как обычно и ничего нового, а тут как-то не с руки, ибо мы за частные клубы. Твоему "ЦСКА" удачи, сколько людей, столько мнений, По поводу последнего предложения твоего поста жму руку, да и в целом мне с тобой приятно общаться. Ну как-то так. А этот матч пусть забудется, все же к сожалению о судействе, а хотелось бы больше об игре, чего всем болельщикам сайта и желаю. С моей колокольни как-то так.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 20:12, ред.
Давай по порядку. Насчет провокатора. У нас 90% игроков в РПЛ корчатся, валяются, катаются и стонут от малейшего прикосновения.. И Мойзес не исключение. Давай всех считать провокаторами и удалять. Матч завершать 3 на 4 .
По поводу удаления. В рекомендациях ФИФА и Правилах сказано, что КК может быть показано за агрессию ( замах ногой, рукой) даже без удара. Я соглашусь, что в этом случае удар был легким, но замах был страшным. А это агрессия и красная. Я смотрю регулярно Лигу 1 Франции. Там за замах рукой дают красную, даже без удара и толчка. При этом красная карточка за агрессивное поведение - это 4-5 игр пропуска, а не 1 как у нас. Просто у нас такой регламент в РПЛ. Так что кроме этой правильной красной могу отметить еще 2 крупных ошибки судьи. Карточку Виктору надо было давать. А пенальти в конце в ворота Краснодара был 159%. Одним словом судья неважно судил.
Genezis
Genezis
вчера в 19:19
Факт нарушения подтвержен, по наказанию можно было рекомендовать Краснодару купить этому хаму и провокатору билет домой
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:06
Приветствую Анатолий" Лучше 15, или до конца сезона, ну чтобы успокоить. Он травму нанес? Да вроде нет. Этот товарищ из Бразилии - провокатор святой? Я смотрю наш чемпионат. Игрок классный, но в плане провокаций смело в обнимку с Кордобой до конца сезона. Сначала в студии Матч ТВ ( хоть как к ним можно относиться) обсуждали фол последней надежды на Коордобе в начале матча. Прилепить красную при желании можно было? Можно. Но в студии все сошлись во мнении, что судья не стал ломать интригу в столь ожидаемом матче. И я с этим согласен. Но ведь Кордобе он сразу мог лупануть желтую и не ломать... Но как-то не так вышло. Ну да ладно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:49
О чьих сомнениях речь? О ваших личных? Поделитесь этими сомнениями с кем то далеким от футбола. У членов КДК сомнений не было. У меня только вопрос остался. А почему один матч пропуска, а не пять. ? Кордобу давно пора успокоить.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:35
Да уж... Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:17
Правильное решение КДК, не испугались угроз Кардобы.
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:34
Как человек, абсолютно не разбирающийся в футболе могу сказать следующее, ( судейство не комментирую принципиально), дали матч дисквы, да и ладно. Нести ахинею про "Зенит" себя не уважать. Помнится весной "Зенит" размотал столь милый моему сердцу клуб в пух и прах, хоть и Кривцов первый забил, да и по результату вопросов не было, как и по игре. С Кордобой или без ( тепереча получается что с ним) хотелось бы дабы "Зенит" не выдал лучший матч сезона, а лучше чтобы выдал, да чемпион ответил не хуже и мы, простые болельщики наблюдали бы за красивой игрой команд, а не за разборами судейских решений после матча. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 17:21
Там как раз было однозначное мнение всех членов КДК и Э С К. Факт агрессии очевиден.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:12, ред.
3 сентября, 00:20


Федотов об удалении Кордобы: «За такое дают от двух игр, об отмене красной и речи идти не может. Если вопрос политический, сыграет ли он с «Зенитом», наверное, накажут на один матч»

Ещё неделю назад результат был известен....
Даже рад что "Злой Джо" сыграет против Зенита....

Удачи Семаку...хорошая статистика против данной команды.......за свои 7 игр против "Краснодара" в Краснодаре - он проиграл лишь один раз.....
Брулин
Брулин
вчера в 16:58
Этот же КДК отменил красную футболисту Ахмата за ещё более грубое нарушение... .
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:56
А красной карточки там не было. В любом случае однозначного мнения по этому поводу нет. А сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого. Лучше не посадить десять виновных, чем посадить одного невинного. Юристы любят рассуждать на эту тему.
Red blu
Red blu
вчера в 16:52
Вот и хорошо против Зенита значит сыграет
rzg9m4nub7nr
rzg9m4nub7nr
вчера в 16:40
"наш" футбол - политическая игра! Все и все прекрасно понимают! Нет у нас футбола! Другого итога и не ждали!
y2e6tar57xbm
y2e6tar57xbm
вчера в 16:31
Обидели такого парня
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:01
Если он пожелал покинуть РПЛ надо было пожелать ему счастливого пути
