Хавбек ЦСКА Попович рассказал, что им интересовались «Барселона» и «Реал»

30 сентября 2025, 15:26

Сербским футболистом московского ЦСКА Матией Поповичем два года назад интересовались испанские «Барселона» и «Реал».

ЦСКА объявил о подписании контракта с Поповичем 11 сентября.

«Да, это правда. Но это было давно, думаю, года два назад, — ответил Попович на вопрос об интересе к нему со стороны испанских „Барселоны“ и „Реала“, германских „Баварии“ и „Боруссии“ из Дортмунда и итальянского „Милана“. Сейчас я сконцентрирован лишь на ЦСКА и на том, чтобы здесь все получилось. Не думаю о других командах».

Поповичу 19 лет, в прошлом сезоне он выступал за молодежную команду итальянского «Наполи». В составе неаполитанцев он провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Ранее он был игроком систем итальянской «Монцы» и сербского «Партизана».

Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
30 сентября в 17:58, ред.
Два года не прошли даром....он был наверно очень убедителен....в том что он игрок ЦСКА...а не Реала и Барселоны...
CCCP1922
CCCP1922
30 сентября в 17:44
Скауты ездят по местам скопления игроков, естественно, просят всех показать.
oFANATo
oFANATo
30 сентября в 17:17, ред.
Посмотрим в деле..... Что рассмотрели такие клубы как Барселона и Реал в Поповиче......
Futurista
Futurista
30 сентября в 17:05
Интересовались когда уже поедет в ЦСКА..
6wp5zzqutruw
6wp5zzqutruw
30 сентября в 16:26
Надо же было так опуститься, оказавшись в цска.
