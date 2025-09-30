Хавбек ЦСКА Попович рассказал, что им интересовались «Барселона» и «Реал»

1759235170

30 сентября 2025, 15:26

Сербским футболистом московского ЦСКА два года назад интересовались испанские «Барселона» и «Реал».

ЦСКА объявил о подписании контракта с Поповичем 11 сентября.

«Да, это правда. Но это было давно, думаю, года два назад, — ответил Попович на вопрос об интересе к нему со стороны испанских „Барселоны“ и „Реала“, германских „Баварии“ и „Боруссии“ из Дортмунда и итальянского „Милана“. Сейчас я сконцентрирован лишь на ЦСКА и на том, чтобы здесь все получилось. Не думаю о других командах».

Поповичу 19 лет, в прошлом сезоне он выступал за молодежную команду итальянского «Наполи». В составе неаполитанцев он провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Ранее он был игроком систем итальянской «Монцы» и сербского «Партизана».