  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Динамо» допустили, что Гладышев долго не сможет помочь команде

вчера, 10:55

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев может пропустить долгое время из-за травмы. Об этом сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

В последний раз Гладышев выходил на поле в матче третьего тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (0:1).

«У Ярослава Гладышева есть повреждение, довольно серьезное. Возможно, его долгое время не будет», — сказал Пивоваров.

Также генеральный директор «Динамо» рассказал о повреждении сербского защитника Милана Майсторовича, который в последний раз играл 29 сентября 2024 года.

«У Милана Майсторовича есть достаточно серьезное повреждение. Не хотел бы подробно говорить на медицинские темы, в которых недостаточно компетентен. Не было вариантов с его уходом летом, он же травмирован и должен пройти длительную реабилитацию», — сказал Пивоваров.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тюкавин рассказал, что не боится рецидива травмы
13 сентября
Тренер «Броук Бойз» Кузнецов заболел перед матчем Кубка России с «Сатурном»
13 сентября
Раков пропустит три недели из-за травмы
10 сентября
Число отравившихся футболистов «Броук Бойз» выросло до 17
10 сентября
Игроки клуба Медиалиги «Броук Бойз» отравились перед матчем Кубка России
09 сентября
Футболист ЦСКА Глебов пропустит три-четыре недели из-за травмы
06 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Николай 1
Николай 1 ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 20:18
И не говорите. Может там больничные продают? Сначала говорили о незначительной травме Гладышева, потом было молчание. и вот те на - "долго не сможет помочь команде". Травм действительно много.
Всем им здоровья и выздоровления!
Ев17
Ев17
вчера в 19:41
Такое обилие травм, пол-состава единовременно , говорит о некачественной работе тренеров по физподготовке
Николай 1
Николай 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:14
Как мне кажется, один из этих "трёх богатырей" из басни "Лебедь, рак и щука".
И это не птица и не рыба, несмотря на фамилию.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:28
Пресекать надо строже судьям, будет меньше травм !!!
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:21
С Зюбой и с Тренером думаю Зенит бы тоже был на 1-м месте)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:37
С Гладышевым...Карраскалем и Тренером Сборной...Динамо было бы на первом месте....
Capral
Capral
вчера в 11:34
С учетом всех кадровых проблем Динамо, потеря Гладышева кажется такой же невосполнимой, как и потери других исполнителей. Карпину можно только посочувствовать, какие потери и трудности с составом на него свалились. От всей души и от всего серДца желаю Валере и команде справиться со всем сложностями и преодолеть все невзгоды!!!!!!!
Валера, не сдавайся- борись и побеждай!!!!!!! Ну а Ярику- скорейшего выздоровления и возвращения в строй!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:31
Это спорт, травмы случаются. Парням скорейшего выздоровления...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:13
Пожелаю Ярославу , скорейшего выздоровления.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 