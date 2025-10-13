Сборные Испании и Аргентины могут сыграть Финалиссиму в Катаре

1760335975

13 октября 2025, 09:12

Сборные Испании и Аргентины по футболу могут сыграть Финалиссиму на стадионе «Лусаил» в Катаре. Об этом сообщает издание Marca.

По данным источника, встреча запланирована на 28 марта. «Лусаил» является предпочтительным вариантом благодаря благоприятному климату и расположению основной резиденции президента Международной федерации футбола ( ФИФА ) Джанни Инфантино в столице Катара. На стадионе «Лусаил» в 2022 году сборная Аргентина выиграла у сборной Франции в финале чемпионата мира.

Финалиссима состоит из одного матча, в котором встречаются победители чемпионата Европы и Кубка Америки. Сборная Аргентины стала обладателем Кубка Америки в 2024 году, обыграв в финале сборную Колумбии (1:0), испанцы в 2024 году стали чемпионами Европы, победив в финале англичан (2:1).