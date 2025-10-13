 
 
 
Сборные Испании и Аргентины могут сыграть Финалиссиму в Катаре

13 октября 2025, 09:12

Сборные Испании и Аргентины по футболу могут сыграть Финалиссиму на стадионе «Лусаил» в Катаре. Об этом сообщает издание Marca.

По данным источника, встреча запланирована на 28 марта. «Лусаил» является предпочтительным вариантом благодаря благоприятному климату и расположению основной резиденции президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в столице Катара. На стадионе «Лусаил» в 2022 году сборная Аргентина выиграла у сборной Франции в финале чемпионата мира.

Финалиссима состоит из одного матча, в котором встречаются победители чемпионата Европы и Кубка Америки. Сборная Аргентины стала обладателем Кубка Америки в 2024 году, обыграв в финале сборную Колумбии (1:0), испанцы в 2024 году стали чемпионами Европы, победив в финале англичан (2:1).

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Deimon007 (раскрыть)
14 октября в 13:42
Здравствуйте. Мы не может дать точный или примерный срок.
Agamaga005
Agamaga005 ответ shlomo (раскрыть)
14 октября в 01:27
Вход - свободный!)
Agamaga005
Agamaga005 ответ Nenash (раскрыть)
14 октября в 01:26
Нет. Просто продолжение того самого удовольствия от финала ЧМ - 2022)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Grizly88 (раскрыть)
14 октября в 01:16
Как и все титулы, которые он выиграл?!
Футбол специально придумали для Месси, а то что раньше было - это всего лишь подготовка и церемония.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Bad Listener (раскрыть)
14 октября в 01:15
Не знаю, что вам нужно, а чем раздражает конкретная игра? Это не турнир. Тогда можно и суперкубок УЕФА отменить. Зачем проводить матч между победителем ЛЧ и ЛЕ?
Deimon007
Deimon007
13 октября в 21:36
Когда вернутся статьи на сайт?
Николай Жунин
Николай Жунин
13 октября в 18:54
Инфантино пора переизбрать.
Grizly88
Grizly88
13 октября в 12:57
Придумали титул для Меське
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
13 октября в 11:51
Кубок конфедераций был намного интереснее, чем такой матч. По сути, это была репетиция ЧМ с восьмеркой сборных. А Финалиссима просто никому не нужный матч.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
13 октября в 11:44
финалиссима хорошая идея.
внимание фанатов футбола обеспечено. так было раньше. так и сейчас.
ибо в заявках сборных будут все сильнейшие футболисты обеих стран.
финалиссима проводится 4 раз.
первый трофей взяли французы со главной звездой Платини.
второй - аргентинцы с Марадоной.
третье - тоже аргентинцы, Месси против Италии.
теперь вот 4 поединок в марте, и снова Месси против Ямаля и ко.
Alex_67
Alex_67
13 октября в 10:52
Что только не придумают спортивные чиновники ради денег. О проведении подобных турниров говорят уже давно, голоса звучат, чаще всего, из Федерации футбола Аргентины. Она считается небогатой, ими движет желание заработать. Кстати, Аргентина регулярно завоёвывает Кубок Америки. Арабам идея Финалиссимы очень понравилась и они решили присвоить себе права на неё. А что, это может быть интересно?
112910415
112910415
13 октября в 10:49
быть по сему !
Bad Listener
Bad Listener
13 октября в 10:45, ред.
Ну вот и всё что нам нужно, а чемпионат мира можно упразднить за ненадобностью. Можно ещё устроить Лигу чемпионов среди сборных победителей чемпионатов своих частей света и харош, хотя итак понятно что основные претенденты всегда европейцы и южноамериканцы. Всё равно за всю историю футбола ни одна сборная из других частей света ни разу не выигрывала Чемпионат Мира.
Nenash
Nenash
13 октября в 10:05
Досрочный финал ЧМ?.. 🤔😄
et4p4n3xbbz4
et4p4n3xbbz4
13 октября в 09:43
Трудно предсказать тут победителя
STVA 1
STVA 1
13 октября в 09:38
Жарковато будет в Катаре во всех смыслах
lotsman
lotsman
13 октября в 09:36
Хороший матч будет, зрелещный.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
13 октября в 09:32
Финалиссима...это так, для галочки.
Лучше бы их на ЧМ посмотреть, - вот там был бы действительно космос...
shlomo
shlomo
13 октября в 09:26
Должен получится хороший матч.... интересно, какая стоимость билетов на него...
