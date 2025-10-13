 
 
 
Футболист костромского «Спартака» Боков оценил шансы команды на выход в РПЛ

13 октября 2025, 10:38

Уровень игры и инфраструктуры костромского «Спартака» говорят о хороших перспективах для участия в Мир — Российской премьер-лиге. Такое мнение высказал нападающий клуба Денис Боков.

«Спартак» из Костромы в прошлом сезоне добился повышения из Леон — Второй лиги. После 14-го тура Лиги Пари (Первой лиги) команда с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице.

«Как развивается костромской „Спартак“, говорит об очень неплохих, на самом деле, перспективах в РПЛ. И я думаю, что у команды точно все получится. Все хорошо во всех планах: и по игре, и по инфраструктуре. Мне очень понравилось то, что они делают, как у них база обустроена. Я приехал и понял: там есть все для того, чтобы играть в футбол и становиться футболистом. Это радует», — сказал Боков.

«У клуба есть философия и принципы. У нас, я обратил внимание, нет какого-то стартового состава, у нас в этом плане хорошая ротация. Все практически получают игровое время, все задействованы, и нет, наверное, прям какого-то акцента на молодых футболистах. То есть никто по-особенному это не выделяет. Просто дают возможность и шанс себя проявить, и это тоже классно, на самом деле», — добавил футболист.

stanichnik
stanichnik
13 октября в 17:40
Два Динамо играют в РПЛ, почему бы и двум Спартакам не попробовать.
Bad Listener
Bad Listener
13 октября в 13:36
Ну вот будет один Спартак здорового человека в премьер лиге если что, уже неплохо, хорошо жить не во благо чьих то рекламных эффектов и играть в футбол ради игры в футбол
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
13 октября в 12:18
Шансы попасть в РПЛ у Костромы равны 0
Играют на сельском стадионе на 3 тыс мест. Базируются в Москве. Л каких шансах речь? Смешно
112910415
112910415
13 октября в 12:09
будем сдержанно наблюдать
shlomo2
shlomo2
13 октября в 12:03
Философия и принципы это все хорошо... но нужны большие финансы...
e7r3m75ndrdx
e7r3m75ndrdx
13 октября в 11:43
Теперь все от самих футболистов
Sporting
Sporting
13 октября в 11:38
Пока говорить рано.
Alex_67
Alex_67
13 октября в 11:18
Я думаю, что у команды точно всё получится.. Эти слова произнёс игрок Спартака из Костромы, нападающий Денис Боков. Ещё что-то говорил о наличии в клубе философии и принципов — в общем смешал всё в кучу. Обычно, в таких случаях, грех не вспомнить про ДОРОЖНУЮ КАРТУ, но Денис не вспомнил. Он и так много сказал. А ведь за язык его никто не тянул. Кто-то напомнит Бокову о сказанном? Вдруг с РПЛ не получится?
Vilar
Vilar
13 октября в 11:10
Очень сомнительные перспективы: похожие перспективы в прошлом сезоне были у многих, в итоге, по разным причинам, остались в пердиве. Как говорил очень умный человек: "Торопится не надо, торопиться не надо..." Кроме этого, отсутствие стартового состава и постоянная ротация - не очень хорошая идея, на это, тоже есть много примеров. Ну, а говорить о перспективах в РПЛ не только очень рано, но надо сначала иметь железные перспективы в пердиве, как минимум попасть в первую четвёрку. Последние ничьи - навивают сомнения. Молодость - суета...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 11:00
Даже если чудом и поднимется, надолго он задержаться не сможет. Так думаю...
therapy
therapy
13 октября в 10:59
шансы есть всегда, главное не растерять их.. да и рано говорить о них...
