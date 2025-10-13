Футболист костромского «Спартака» Боков оценил шансы команды на выход в РПЛ

1760341101

13 октября 2025, 10:38

Уровень игры и инфраструктуры костромского «Спартака» говорят о хороших перспективах для участия в Мир — Российской премьер-лиге. Такое мнение высказал нападающий клуба .

«Спартак» из Костромы в прошлом сезоне добился повышения из Леон — Второй лиги. После 14-го тура Лиги Пари (Первой лиги) команда с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице.

«Как развивается костромской „Спартак“, говорит об очень неплохих, на самом деле, перспективах в РПЛ . И я думаю, что у команды точно все получится. Все хорошо во всех планах: и по игре, и по инфраструктуре. Мне очень понравилось то, что они делают, как у них база обустроена. Я приехал и понял: там есть все для того, чтобы играть в футбол и становиться футболистом. Это радует», — сказал Боков.

«У клуба есть философия и принципы. У нас, я обратил внимание, нет какого-то стартового состава, у нас в этом плане хорошая ротация. Все практически получают игровое время, все задействованы, и нет, наверное, прям какого-то акцента на молодых футболистах. То есть никто по-особенному это не выделяет. Просто дают возможность и шанс себя проявить, и это тоже классно, на самом деле», — добавил футболист.