Глебов: «В официальном матче с Ираном всё было бы иначе»

12 октября 2025, 19:00
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб ИранИранМатч завершен

Хавбек сборной России Данил Глебов подвел итоги недавнего товарищеского поединка с Ираном.

И до этого были команды, которые участвовали в чемпионате мира: сербы, камерунцы, нигерийцы. Иран — одна из сильных команд. В официальном матче было бы всё по‑другому.

После тренировок нечасто остаюсь бить по воротам, но в последнее время очень много упражнений на удары.

С Боливией надо хорошо прессинговать. Не давать много времени подумать. Во вторник всё увидим на поле.

112910415
13 октября в 08:01
кто кого разгромил бы ?
Звонкий пони
12 октября в 23:32
есть отдельная категория мячепинателей - "друзья карпина".
так вот,этот глебов там зам
a-league ответ particular (раскрыть)
12 октября в 22:20, ред.
Витя Мелёхин за порванное ухо ногу бы оторвал персу при прочих равных, а так всего лишь отряхнулся, но запомнил, если что ...
lotsman ответ particular (раскрыть)
12 октября в 19:38
Он имеет ввиду что в официальном матче у Ирана и состав был бы сильнее, основной состав былбы, и играл бы он по другому.)
ft9wys6e87kq
12 октября в 19:31
Если игрок не способен хорошо играть, то лучше играть не станет ни в каком матче.
particular
12 октября в 19:25
"...было бы всё по‑другому...", - неужто костьми бы легли?...
