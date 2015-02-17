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«Тоттенхэм» следит за Сальвио

17 февраля 2015, 16:25

«Тоттенхэм» следит за вингером «Бенфики» Эдуардо Сальвио, утверждают британские СМИ.

Скауты «шпор» были замечены на матче «Бенфики» с «Виторией Сетубал» (3:0), в котором аргентинец отыграл все 90 минут.

В услугах Сальвио также заинтересованы ПСЖ, «Ливерпуль» и «Зенит». Лиссабонцы оценивают игрока примерно в 25 млн фунтов.

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