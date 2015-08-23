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«Челси» предлагает Рамиреса и Куадрадо за Погба

23 августа 2015, 13:32
 После отказала «Ювентуса» продавать  полузащитника Поля Погба в стан «Челси» за 75 миллионов евро, «аристократы» не оставят попыток приобрести талантливого француза. Сообщается, что лондонцы готовы включить в сделку полузащитников Рамиреса и Хуана Куадрадо.
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Все комментарии
Барабуля
Барабуля
24 августа 2015 в 09:20
75 и эти двое? Или просто эти двое?
Dji Dji
Dji Dji
24 августа 2015 в 08:00
читать умеете галы??? к 75миллионам в довесок кидают двух ничтожных нигеров!!!
Dji Dji
Dji Dji
24 августа 2015 в 07:58
если это произойдет Юве можно хоронить!!! очередной мусор пытаются сплавить!!
nahan
nahan
24 августа 2015 в 06:31
Вряд ли получится.
bazza
bazza
23 августа 2015 в 20:11
ПиZдешь
Red_team
Red_team ответ 3ton (раскрыть)
23 августа 2015 в 19:48
"вроде" - ото оно и есть, вроде
Arhive
Arhive
23 августа 2015 в 18:27
да ну на
Санчо Панса
Санчо Панса
23 августа 2015 в 17:29
Ювентус вполне может и согласиться! Хотя стоимость Куадрадо и Рамиреса все таки немного ниже чем ценник за одного Поля Погба) Туринский клуб скорее всего будет торговаться до последнего
mister_лео
mister_лео ответ hejabvb (раскрыть)
23 августа 2015 в 17:25
он сам выбрал переход в Барсу .. дисквалификация помешала Барсе выкупить его уже в этом году поэтому согласовали предварительный переход до следующего лета ...
hejabvb
hejabvb ответ mister_лео (раскрыть)
23 августа 2015 в 17:21
Я пропустил многие новости и слухи за лето, помню только что ПСЖ готовы были 100 отвалить и Сити примерно так же.
mister_лео
mister_лео ответ hejabvb (раскрыть)
23 августа 2015 в 16:25
причём тут ПСЖ ?? бАРСА всё лето за ним охотилась .. если бы не дисква он бы уже в Барсе играл в этом году !! каталонцы с ним подписали договор оплатив первые 10 млн .. в следущем году приобретут его если он перейдёт в другой клуб то Барсе выплатят 20 млн компенсацию
sir_Alex
sir_Alex ответ Master Football 7 (раскрыть)
23 августа 2015 в 15:39
Вот именно! Придётся доплачивать
hejabvb
hejabvb ответ mister_лео (раскрыть)
23 августа 2015 в 15:21
а какое отношение Погба имеет к Барсе? У них была договоренность? Я думал что его ПСЖ хочет заполучить.
Master Football 7
Master Football 7
23 августа 2015 в 14:40
Максимум оба стоят 36 лямов.
-SHERLS
-SHERLS
23 августа 2015 в 14:39
Челси лучше продать Мауриньо,тогда будет нормальная команда!!!
Zetten
Zetten
23 августа 2015 в 14:26
Еще Микела пусть прихватят
murattime
murattime
23 августа 2015 в 14:22
Я был против когда Погба сватали в Барсу,,,,,но посмотрев начало сезона мое мнение изменилось,Барсе нужен хороший полузащитник,,Так что до след сезона надо удерживать его в юве за любую сумму
habib-15reg
habib-15reg ответ Медив (раскрыть)
23 августа 2015 в 14:22
читай выше.и кто больной?)Текст комментария для пользователя Медив
lexatver
lexatver ответ habib-15reg (раскрыть)
23 августа 2015 в 14:21
Шнейдерлин-35 млн евро, Депай - 27.5 млн евро, Дармиан - 18 млн евро, Швайни 9 млн евро. Все цифры с трансфермаркета
Islam0500
Islam0500
23 августа 2015 в 14:20
Думаю Челси должен начать замену центру обороны
habib-15reg
habib-15reg
23 августа 2015 в 14:17
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе хавбека «Саутгемптона»
Моргана Шнайдерлина, сообщается
на официальном сайте клуба. Футболист подписал с
манкунианцами 4-летний контракт.
Ранее сообщалось, что сумма
трансфера составит 24 миллиона
фунтов.Текст комментария для пользователя Медив
s1lva
s1lva
23 августа 2015 в 14:11
вы серьёзно? он мне балотели напоминает
Медив
Медив ответ habib-15reg (раскрыть)
23 августа 2015 в 14:09
Если ты пишешь цифры на фонарь, я тоже буду...
40 млн. за Швайнштайгера, да вы манки совсем заболели, он же дед уже!
VIPded
VIPded
23 августа 2015 в 14:09
Не верится что-то... столько шуму по Барсе было...
habib-15reg
habib-15reg ответ Медив (раскрыть)
23 августа 2015 в 14:06
Лол))18млн-Дариман.Шнайдерлин-24,Швайнштайгер-6млн.Текст комментария для пользователя Медив
ЮЗИК
ЮЗИК
23 августа 2015 в 14:01
Надо меняться плюс 50тысяч
Медив
Медив ответ habib-15reg (раскрыть)
23 августа 2015 в 13:58
20 млн. Баба, 28 Педро.
Сравни это с 35 млн. за Дармиана и 50 млн. за Шнайдерлина. Вот это и правда мешки мешочастые
-_A_Priori_-
-_A_Priori_- ответ habib-15reg (раскрыть)
23 августа 2015 в 13:57
Он в том же интервью сказал то Челси первые купили титул)
habib-15reg
habib-15reg
23 августа 2015 в 13:54
10.08.2015 - Сейчас купить
чемпионство пытаются соперники
«Челси». Мы попытаемся отстоять
титул без финансовых вливаний». -
Моуриньо телеканалу Sky Sports. 18.08.2015 - «Челси» подписывает
Баба за € 28 млн. 19.08.2015 - «Челси» подписывает
Педро за € 30 млн 21.08.2015 - «Челси» предложил за
Погба € 80 млн.Мауу не пи.обол,пенсы не мешки.
Фиорито
Фиорито
23 августа 2015 в 13:52
В любом случае Погба это не уровень Дрогба и Рамирес + Квадрадо - нормальная цена.
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