«Челси» предлагает Рамиреса и Куадрадо за Погба

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Моргана Шнайдерлина, сообщается
на официальном сайте клуба. Футболист подписал с
манкунианцами 4-летний контракт.
Ранее сообщалось, что сумма
трансфера составит 24 миллиона
фунтов.Текст комментария для пользователя Медив
Моргана Шнайдерлина, сообщается
на официальном сайте клуба. Футболист подписал с
манкунианцами 4-летний контракт.
Ранее сообщалось, что сумма
трансфера составит 24 миллиона
фунтов.Текст комментария для пользователя Медив
40 млн. за Швайнштайгера, да вы манки совсем заболели, он же дед уже!
40 млн. за Швайнштайгера, да вы манки совсем заболели, он же дед уже!
Сравни это с 35 млн. за Дармиана и 50 млн. за Шнайдерлина. Вот это и правда мешки мешочастые
Сравни это с 35 млн. за Дармиана и 50 млн. за Шнайдерлина. Вот это и правда мешки мешочастые
чемпионство пытаются соперники
«Челси». Мы попытаемся отстоять
титул без финансовых вливаний». -
Моуриньо телеканалу Sky Sports. 18.08.2015 - «Челси» подписывает
Баба за € 28 млн. 19.08.2015 - «Челси» подписывает
Педро за € 30 млн 21.08.2015 - «Челси» предложил за
Погба € 80 млн.Мауу не пи.обол,пенсы не мешки.
чемпионство пытаются соперники
«Челси». Мы попытаемся отстоять
титул без финансовых вливаний». -
Моуриньо телеканалу Sky Sports. 18.08.2015 - «Челси» подписывает
Баба за € 28 млн. 19.08.2015 - «Челси» подписывает
Педро за € 30 млн 21.08.2015 - «Челси» предложил за
Погба € 80 млн.Мауу не пи.обол,пенсы не мешки.