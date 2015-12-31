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Венгер: «Только „Арсенал“ смог выиграть АПЛ, не проиграв ни одного матча»

31 декабря 2015, 11:22

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер рассчитывает выиграть АПЛ в этом сезоне.

«Некоторые люди задаются вопросом о нашем менталитете, но только не я. Только одна команда смогла выиграть чемпионат, не потерпев ни единого поражения, и это был „Арсенал“. Я слышал по телевизору, как кто-то сказал, что „никто не хочет выиграть АПЛ“. Думаю, это все штампы. Все хотят победить, другое дело, что это очень тяжело. 

По статистике в 8 из 11 последних сезонов клуб, который к Новому году возглавлял таблицу, выигрывал и АПЛ. Позади только половина сезона, но я уверен, что мы будем биться, чтобы сохранить лидерство. Мы способны справиться с давлением».

Напомним, в последнем туре АПЛ «Арсенал» одолел «Борнмут»

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Все комментарии
Fair_Soccer
Fair_Soccer ответ owl_fake (раскрыть)
02 января 2016 в 11:00
Не надо забывать и про другие команды :) может и МЮ, и Тотенхэм поборются. А вдруг и Кристал Пэлэс вдруг совершат чудо.
barcelonistas
barcelonistas
02 января 2016 в 09:47
Ну, посмотрим на потенциального чемпиона АПЛ в 1/8 Лиги Чемпионов.
sparxx
sparxx ответ Батя_Курова (раскрыть)
01 января 2016 в 18:48
Ну мы на 3 еврокубка "наскулили" при наших то 15 участиях в Евротурнирах. А Уулвич за 30 участий имеет 1 /ОДИН/ кубок, т.е. за 50 лет существования евротурниров. Значит ШПОРАМ надо перестать играть футбол, что бы Уулвич со своим КПД догнал нас по Кубкам в Европе через 100 лет.....
Я думаю, что все фанаты арсеАнала с этим ложатся и этим встают ))))
ander_herrera
ander_herrera ответ DJIIN (комментарий удален) (раскрыть)
01 января 2016 в 17:25
посмотрим как барса проиграет арсеналу)))
Батя_Курова
Батя_Курова ответ YRunner (раскрыть)
01 января 2016 в 13:08
Куры вечно под вулвичем поскуливают - лондонская традиция
Хороший Малый
Хороший Малый
01 января 2016 в 12:33
The Guardian: Эль-Ненни прошел медосмотр в "Арсенале"

Полузащитник "Базеля" Мохамед Эль-Ненни успешно прошел медицинский осмотр в "Арсенале".

Теперь игрок сборной Египта должен получить разрешение на работу в Англии. Сумма трансфера Эль-Ненни оценивается в 10 миллионов евро.

Ожидается, что 23-летний футболист будет сменщиком получившего серьезную травму Франсиса Коклена.
owl_fake
owl_fake ответ Fair_Soccer (раскрыть)
01 января 2016 в 11:45
Претендентов в этом году достаточно. И ни один коллектив стабильностью похвастаться не может. И из всех из них, Арсенал и Сити в наилучшем положении.
Если ничего не изменится, а Лестер сдаст, они и разыграют чемпионство.
ДСА
ДСА
01 января 2016 в 09:29
Шансы у Арсенала действительно хорошие.
nahan
nahan
01 января 2016 в 08:02
Все это в прошлом...
Fair_Soccer
Fair_Soccer ответ owl_fake (раскрыть)
01 января 2016 в 06:00
У МС проблемы с тренером, за счёт этого Арсенал может победить
sparxx
sparxx ответ YRunner (раскрыть)
01 января 2016 в 05:21
Бомбит у тебя и у арсенушки, а у меня просто история и статистика.
Franz Beckenbauer
Franz Beckenbauer
01 января 2016 в 01:15
Тот сезон был выдающимся для Арсена и его команды. Выиграть АПЛ без единого поражения дорогого стоит! И уже благодаря этому рекорду "канониры", как команда, достойны уважения!
lexatver
lexatver
31 декабря 2015 в 23:37
У Арса все шансы на чемпионство в этом сезоне! И конкуренты лажают и в ЛЧ осталось 2 матча всего ))
Gannibal45
Gannibal45
31 декабря 2015 в 23:12
это была другая команда, так что вспоминать это было незачем
starche
starche
31 декабря 2015 в 19:47
Если лазарет опустеет, то вполне возможно.
konst19
konst19
31 декабря 2015 в 19:35
Если Венгер хочет АПЛ то должен усиляться в зимнее ТО. В опорной зоне дыра, в нападении нету альтернативы. Ожидать что вернутся травмированные и сразу заиграют это наивно. И не будет новых травм...
Mr Siberian
Mr Siberian ответ YRunner (раскрыть)
31 декабря 2015 в 18:16
И тебя с наступающим братец!) Новых нам побед!)
val060581
val060581
31 декабря 2015 в 17:59, ред.
Такого рода мемуары на пенсии надо писать. А если действующему спортсмену, =тренеру, нечем похвастать кроме как своими прошлыми заслугами, то это плохой сигнал для тех кто за него болеет...
ЗКФ
ЗКФ
31 декабря 2015 в 17:34
Пора бы с таким составом и текущим положением дел в сезоне становится чемпионами!
YRunner
YRunner ответ Mr Siberian (раскрыть)
31 декабря 2015 в 16:18
С наступающим тебя!!!
YRunner
YRunner ответ sparxx (раскрыть)
31 декабря 2015 в 16:17
Новогодний бомбит)
3ton
3ton
31 декабря 2015 в 15:54
повезло старику , причем два раза
Artuom
Artuom ответ С м е х у и л (комментарий удален) (раскрыть)
31 декабря 2015 в 15:40
Так можно про всех сказать - был состав круче чем у остальных и потому выиграли трофей.(применимо абсолютно к любому клубу)
real_rmadrid
real_rmadrid
31 декабря 2015 в 15:11
Арсенал команда столетия в Англии. Так моГет только Арсенал. Чемпионство за Арсеналом. Верьте в Арсенал. Всем спасибо, все свободны.

Всех с наступающим новым годом!) Мирного всем неба над головой.
Mr Siberian
Mr Siberian
31 декабря 2015 в 15:02
И это достижение навеки за нами!
Fred Devil
Fred Devil
31 декабря 2015 в 14:20
Любимый россиянами дед Фабио навёл шороху в начале 90-х! В чемпионате Италии сезона 1991/92 футболисты “Милана” установили рекорд, не проиграв ни одного матча за сезон. Тот Милан железобетонный был и ЛЧ взял в 1994, и в 1995 в финал вышел. Его вся Европа боялась тогда. Про Арсенал и Венгера такого сказать НЕ МОЖНО))
Санчо Панса
Санчо Панса
31 декабря 2015 в 14:18
Да, статистика действительно об этом говорит! И пусть Арсенал наконец то станет чемпионом АПЛ) В этом сезоне они вполне этого заслуживают.
sparxx
sparxx
31 декабря 2015 в 13:24
Модер, а так сойдёт ??? )))

"Старика сквозит не на шутку. Интересно, а чО эт он не вспомнил тот сезон когда его "великий и могучий" арсеАнал 1 января был на первом месте с отрывом в 15 очков от МЮ, а в мае САФ улыбался, а он опять оправдывался ?!?!? Тоже рекорд своего рода !"
enot7000
enot7000
31 декабря 2015 в 13:11
было дело))
XANA
XANA
31 декабря 2015 в 13:05
Свежо придание, а верится с трудом
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