Венгер: «Только „Арсенал“ смог выиграть АПЛ, не проиграв ни одного матча»

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31 декабря 2015, 11:22

Наставник «Арсенала» рассчитывает выиграть АПЛ в этом сезоне.

«Некоторые люди задаются вопросом о нашем менталитете, но только не я. Только одна команда смогла выиграть чемпионат, не потерпев ни единого поражения, и это был „Арсенал“. Я слышал по телевизору, как кто-то сказал, что „никто не хочет выиграть АПЛ “. Думаю, это все штампы. Все хотят победить, другое дело, что это очень тяжело.

По статистике в 8 из 11 последних сезонов клуб, который к Новому году возглавлял таблицу, выигрывал и АПЛ . Позади только половина сезона, но я уверен, что мы будем биться, чтобы сохранить лидерство. Мы способны справиться с давлением».