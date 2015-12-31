Венгер: «Только „Арсенал“ смог выиграть АПЛ, не проиграв ни одного матча»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер рассчитывает выиграть АПЛ в этом сезоне.
«Некоторые люди задаются вопросом о нашем менталитете, но только не я. Только одна команда смогла выиграть чемпионат, не потерпев ни единого поражения, и это был „Арсенал“. Я слышал по телевизору, как кто-то сказал, что „никто не хочет выиграть АПЛ“. Думаю, это все штампы. Все хотят победить, другое дело, что это очень тяжело.
По статистике в 8 из 11 последних сезонов клуб, который к Новому году возглавлял таблицу, выигрывал и АПЛ. Позади только половина сезона, но я уверен, что мы будем биться, чтобы сохранить лидерство. Мы способны справиться с давлением».
Напомним, в последнем туре АПЛ «Арсенал» одолел «Борнмут»
Я думаю, что все фанаты арсеАнала с этим ложатся и этим встают ))))
Я думаю, что все фанаты арсеАнала с этим ложатся и этим встают ))))
Полузащитник "Базеля" Мохамед Эль-Ненни успешно прошел медицинский осмотр в "Арсенале".
Теперь игрок сборной Египта должен получить разрешение на работу в Англии. Сумма трансфера Эль-Ненни оценивается в 10 миллионов евро.
Ожидается, что 23-летний футболист будет сменщиком получившего серьезную травму Франсиса Коклена.
Полузащитник "Базеля" Мохамед Эль-Ненни успешно прошел медицинский осмотр в "Арсенале".
Теперь игрок сборной Египта должен получить разрешение на работу в Англии. Сумма трансфера Эль-Ненни оценивается в 10 миллионов евро.
Ожидается, что 23-летний футболист будет сменщиком получившего серьезную травму Франсиса Коклена.
Если ничего не изменится, а Лестер сдаст, они и разыграют чемпионство.
Если ничего не изменится, а Лестер сдаст, они и разыграют чемпионство.
Всех с наступающим новым годом!) Мирного всем неба над головой.
Всех с наступающим новым годом!) Мирного всем неба над головой.
"Старика сквозит не на шутку. Интересно, а чО эт он не вспомнил тот сезон когда его "великий и могучий" арсеАнал 1 января был на первом месте с отрывом в 15 очков от МЮ, а в мае САФ улыбался, а он опять оправдывался ?!?!? Тоже рекорд своего рода !"
"Старика сквозит не на шутку. Интересно, а чО эт он не вспомнил тот сезон когда его "великий и могучий" арсеАнал 1 января был на первом месте с отрывом в 15 очков от МЮ, а в мае САФ улыбался, а он опять оправдывался ?!?!? Тоже рекорд своего рода !"