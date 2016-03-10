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Гаспар: «Я бы не стал переименовывать „Камп Ноу“ в честь Месси»

10 марта 2016, 20:43

Экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар не является поклонником идеи назвать реконструированный в будущем стадион «блаугранас» именем нападающего «сине-гранатовых» Лионеля Месси:

«При всем уважении к Месси, я бы не стал менять название „Камп Ноу“ в его честь. Название „Камп Ноу“ уходит корнями в далекое прошлое. Кубала позволил клубу перерасти старый стадион в Лес Кортс. Лео войдет в историю „Барселоны“ как знаковая фигура, но клубная история больше Месси».

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Все комментарии
BarcelonaMD
BarcelonaMD
13 марта 2016 в 23:43
Месси это лучший игрок в истории Барсы и который принёс не мало трофеев ! но КАМП НОУ есть КАМП НОУ !
зигзаг
зигзаг
13 марта 2016 в 10:39
Именем МЕсси можно назвать станцию метро у Барселоны, или улицу проходящую рядом со стадионом и там же воздвигнуть памятник великому игроку. А название стадиона оставить, конечно-же.
Die Roten
Die Roten
11 марта 2016 в 12:37
правильно
ДАША Д
ДАША Д
11 марта 2016 в 09:32
Памятник у Камп Ноу МессиЛионелю поставить можно.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
11 марта 2016 в 08:22
А кто такую идею вообще придумал?! очередной глор?! Месси конечно хорош но не настолько :)
Forint
Forint
11 марта 2016 в 08:20, ред.
Новость о том, что стадион мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу" отныне будет называться "Абу-Даби Бернабеу", вызывает серьезную озабоченность у христиан, заявил РИА Новости российский католический священник Александр Конев.
"Люди продали невидимые глазу ценности за деньги — очевидно, что это плохо и недостойно", — сказал священник.
Так же руководство Барселоны когда нибудь может продать свое название арабским шейхам, и это плохо.
Forint
Forint
11 марта 2016 в 08:16
Лет через 25 взгляд на это будет уже другим, и вполне возможно. Джузеппе Меацца тому подтверждение.
crab12345
crab12345
11 марта 2016 в 07:50
Это удел португальского парня, который так любит себя, что наверно отсасывает собственный фаллос перед игрой....
crab12345
crab12345 ответ Сергей 77 (раскрыть)
11 марта 2016 в 07:47
Которых у него четыре)))))
RUSTY8
RUSTY8
11 марта 2016 в 07:14
лет через тридцать может быть
Санчо Панса
Санчо Панса
11 марта 2016 в 05:24
Да, это было как то несправедливо по отношению к другим легендарным игрокам Барселоны! Лео Месси конечно уже давно вписал свое имя в историю Барсы и не только, но переименовывать Камп Ноу в его честь это бред) Вот в Аргентине я вполне могу такое представить, почему нет. В родном городе Месси, например)
sergey1989
sergey1989 ответ Erik15 (раскрыть)
11 марта 2016 в 01:33
Вася, левых ЗМ не бывает. Все в нашем мире относительно) Просто у Месси их 5, а Роналду 3, прими это как есть)
sergey1989
sergey1989 ответ Рыбус__Мацей95 (раскрыть)
11 марта 2016 в 01:20
за то что пол реала обводил в лиге чемпионов с центра поля, и закатил касу)
Рыбус__Мацей95
Рыбус__Мацей95
11 марта 2016 в 00:53
наверное месська пригрозил уходом если стадик не назовут именем ГНОМА!
Рыбус__Мацей95
Рыбус__Мацей95
11 марта 2016 в 00:40
за что забивал голы метровые?
denhim
denhim ответ Cektor (раскрыть)
11 марта 2016 в 00:20
Про парня на моей аве забыли?
denhim
denhim ответ JonSnow (раскрыть)
11 марта 2016 в 00:19
Подсказать, как John пишется?
MSN-thebest
MSN-thebest
10 марта 2016 в 23:32
Можно подумать, что сам Месси поддержал бы такую идею :)
MSN-thebest
MSN-thebest ответ Erik15 (раскрыть)
10 марта 2016 в 23:32
Этот служащий Галатасарая может быть и хороший человек. Но это не повод зачем-то отдавать ему Лёнькин ЗМ
Сергей 77
Сергей 77 ответ Erik15 (раскрыть)
10 марта 2016 в 23:00
так и пенальдо пусть свои левые отдаст
elvira020473
elvira020473 ответ JonSnow (раскрыть)
10 марта 2016 в 22:26
ты не знаешь снейдер галатасараевича?
Baisangur95reg
Baisangur95reg
10 марта 2016 в 22:23
Они все что ли с ума сошли там?Зачем эту хрень предлагают ?Да кому в голову такое пришло?
Baisangur95reg
Baisangur95reg ответ Erik15 (раскрыть)
10 марта 2016 в 22:22
Ну тогда Вернуть один Мяч Рибери тоже было бы не плохо
Роман Романов
Роман Романов
10 марта 2016 в 22:21
Бред...
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
10 марта 2016 в 22:18
лионель месси-человек и стадион))
moderatoр
moderatoр ответ MerenGos (комментарий удален) (раскрыть)
10 марта 2016 в 22:17
На ваш комментарий поступила жалоба. Не провоцируйте других болельщиков
moderatoр
moderatoр ответ Cektor (комментарий удален) (раскрыть)
10 марта 2016 в 22:12
На ваш комментарий поступила жалоба. Не провоцируйте других болельщиков
Медный купоpос
Медный купоpос
10 марта 2016 в 22:01
Вполне нормально было бы - месси ноу! символично!
саша бакинский
саша бакинский
10 марта 2016 в 21:59
К чему это было сказано , сам Месси не зачёт этого не такой он человек футболист
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
10 марта 2016 в 21:57
все верно,Камп Ноу легендарный стадион,не надо переименовывать...
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