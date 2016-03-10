Гаспар: «Я бы не стал переименовывать „Камп Ноу“ в честь Месси»

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10 марта 2016, 20:43

Экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар не является поклонником идеи назвать реконструированный в будущем стадион «блаугранас» именем нападающего «сине-гранатовых» :

«При всем уважении к Месси, я бы не стал менять название „Камп Ноу“ в его честь. Название „Камп Ноу“ уходит корнями в далекое прошлое. Кубала позволил клубу перерасти старый стадион в Лес Кортс. Лео войдет в историю „Барселоны“ как знаковая фигура, но клубная история больше Месси».