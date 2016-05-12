Дьяков: «С „Ростовом“ проще играть от обороны»

Защитник «Динамо» Виталий Дьяков уверен, что «бело-голубым» по силам обыграть его бывший клуб — «Ростов»:
«Впереди у „Динамо“ „Ростов“ и „Зенит“? И „Кубань“, наше спасение! Но мы и „Ростов“ постараемся обыграть, и „Зенит“.
С чего бы нам обыграть „Ростов“? Почему нет? „Мордовия“ же смогла. Сейчас даже Фарерские острова начали набирать очки, Исландия вышла на Евро, так скоро и Гибралтар проснется. Да, „Ростов“ идет здорово, но у большинства соперников отношение к нему не как к „Зениту“ или ЦСКА. Если эта команда несколько лет так будет выступать, тогда можно будет задуматься. А сейчас ни в коем случае нельзя ее бояться. Надо выходить и побеждать.
Как победить „Ростов“? Видно, что ему легче играть с атакующими командами. Действуя вторым номером, футболисты „Ростова“ здорово выбегают в контратаки. Отличный пример – матч с „Локо“. Два раза выбежали – два гола. А с соперниками вроде „Анжи“ и „Мордовии“ „Ростов“ вынужден играть первым номером, проводить много позиционных атак, и тут уже не все клеится. Может, это и не понравится нашим болельщикам, но я скажу так: с „Ростовом“ проще играть от обороны.
Что если и „Ростов“ захочет вторым номером сыграть? Значит, мячик в центре поля поставим и будем смотреть на него. Судья даст стартовый свисток, а никто не начнет».
Куда судьи смотрят - НЕПОНЯТНО???
Куда судьи смотрят - НЕПОНЯТНО???
В последнее время что-то судьи серьезно поплыли...
В последнее время что-то судьи серьезно поплыли...
Пенальти к договорнякам отношения не имеют, это уже судейские дела.
Пенальти к договорнякам отношения не имеют, это уже судейские дела.
Ну займут они 2 место? Там квалификация сейчас аццкая просто, соперники как на подбор. В ЛЕ то попроще будет явно, тем более новый опыт.
Не только Рубин, но и голы в матче Уфа-цска и сомнительные пендали в Саранске.
Ну займут они 2 место? Там квалификация сейчас аццкая просто, соперники как на подбор. В ЛЕ то попроще будет явно, тем более новый опыт.
Не только Рубин, но и голы в матче Уфа-цска и сомнительные пендали в Саранске.
С договорняками согласен. Рубин просто разочаровал.
С договорняками согласен. Рубин просто разочаровал.
Отличная идея, если что, махни нам, диванным экспертам, с трибуны ))
Странные матчи пошли - во многих откровенно попахивает договорняками, так что не удивлюсь, если Ростов не станет лезть на рожон и пропустит вперед Зенит сегодня.
Отличная идея, если что, махни нам, диванным экспертам, с трибуны ))
Странные матчи пошли - во многих откровенно попахивает договорняками, так что не удивлюсь, если Ростов не станет лезть на рожон и пропустит вперед Зенит сегодня.
Ростов не "выбежал два раза - два гола", а с первых минут матча большими силами начал осаду ворот Локомотива. И это привело к "быстрому" голу в ворота Локомотива уже на 8 минуте игры. И второй гол был забит не в контратаке а со стандарта.
По большому счету, сегодня Динамо надо выигрывать в большей мере нежели Ростову. ФК "Ростов" уже гарантировал себе участие в Еврокубке, а что ждет ФК "Динамо", если "мячик в центре поля поставим и будем смотреть на него"
Ростов не "выбежал два раза - два гола", а с первых минут матча большими силами начал осаду ворот Локомотива. И это привело к "быстрому" голу в ворота Локомотива уже на 8 минуте игры. И второй гол был забит не в контратаке а со стандарта.
По большому счету, сегодня Динамо надо выигрывать в большей мере нежели Ростову. ФК "Ростов" уже гарантировал себе участие в Еврокубке, а что ждет ФК "Динамо", если "мячик в центре поля поставим и будем смотреть на него"
Динамо отступать некуда, по составу не уступают ростовчанам - а вот в плане игры... Хотя может приход нового ГТ придаст уверенности.
Почему то есть стойкое ощущение, что Динамо как минимум не проиграет.
Динамо отступать некуда, по составу не уступают ростовчанам - а вот в плане игры... Хотя может приход нового ГТ придаст уверенности.
Почему то есть стойкое ощущение, что Динамо как минимум не проиграет.
РЕЗУЛЬТАТ ИЗВЕСТЕН ВСЕМ
РЕЗУЛЬТАТ ИЗВЕСТЕН ВСЕМ
СОСТАВЫ РАВНЫ,
ТОЛЬКО РОСТОВ ЭТО СЕЙЧАС "ГОЛОВА" ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫ А ДИНАМО ........
НУ КОРОЧЕ САМИ ЗНАЕТЕ ГДЕ
СОСТАВЫ РАВНЫ,
ТОЛЬКО РОСТОВ ЭТО СЕЙЧАС "ГОЛОВА" ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫ А ДИНАМО ........
НУ КОРОЧЕ САМИ ЗНАЕТЕ ГДЕ