Дьяков: «С „Ростовом“ проще играть от обороны»

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12 мая 2016, 10:48

Защитник «Динамо» уверен, что «бело-голубым» по силам обыграть его бывший клуб — «Ростов»:

«Впереди у „Динамо“ „Ростов“ и „Зенит“? И „Кубань“, наше спасение! Но мы и „Ростов“ постараемся обыграть, и „Зенит“.

С чего бы нам обыграть „Ростов“? Почему нет? „Мордовия“ же смогла. Сейчас даже Фарерские острова начали набирать очки, Исландия вышла на Евро, так скоро и Гибралтар проснется. Да, „Ростов“ идет здорово, но у большинства соперников отношение к нему не как к „Зениту“ или ЦСКА . Если эта команда несколько лет так будет выступать, тогда можно будет задуматься. А сейчас ни в коем случае нельзя ее бояться. Надо выходить и побеждать.

Как победить „Ростов“? Видно, что ему легче играть с атакующими командами. Действуя вторым номером, футболисты „Ростова“ здорово выбегают в контратаки. Отличный пример – матч с „Локо“. Два раза выбежали – два гола. А с соперниками вроде „Анжи“ и „Мордовии“ „Ростов“ вынужден играть первым номером, проводить много позиционных атак, и тут уже не все клеится. Может, это и не понравится нашим болельщикам, но я скажу так: с „Ростовом“ проще играть от обороны.

Что если и „Ростов“ захочет вторым номером сыграть? Значит, мячик в центре поля поставим и будем смотреть на него. Судья даст стартовый свисток, а никто не начнет».