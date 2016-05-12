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Дьяков: «С „Ростовом“ проще играть от обороны»

12 мая 2016, 10:48
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Защитник «Динамо» Виталий Дьяков уверен, что «бело-голубым» по силам обыграть его бывший клуб — «Ростов»:

«Впереди у „Динамо“ „Ростов“ и „Зенит“? И „Кубань“, наше спасение! Но мы и „Ростов“ постараемся обыграть, и „Зенит“.

С чего бы нам обыграть „Ростов“? Почему нет? „Мордовия“ же смогла. Сейчас даже Фарерские острова начали набирать очки, Исландия вышла на Евро, так скоро и Гибралтар проснется. Да, „Ростов“ идет здорово, но у большинства соперников отношение к нему не как к „Зениту“ или ЦСКА. Если эта команда несколько лет так будет выступать, тогда можно будет задуматься. А сейчас ни в коем случае нельзя ее бояться. Надо выходить и побеждать.

Как победить „Ростов“? Видно, что ему легче играть с атакующими командами. Действуя вторым номером, футболисты „Ростова“ здорово выбегают в контратаки. Отличный пример – матч с „Локо“. Два раза выбежали – два гола. А с соперниками вроде „Анжи“ и „Мордовии“ „Ростов“ вынужден играть первым номером, проводить много позиционных атак, и тут уже не все клеится. Может, это и не понравится нашим болельщикам, но я скажу так: с „Ростовом“ проще играть от обороны. 

Что если и „Ростов“ захочет вторым номером сыграть? Значит, мячик в центре поля поставим и будем смотреть на него. Судья даст стартовый свисток, а никто не начнет».

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Все комментарии
Ajax_L
Ajax_L
12 мая 2016 в 19:14
Проще-то проще, - только можно ли играть от того - чего нет. Ты же сам при обороне - зритель. Согласись Виталя. А если ты хочешь попасть в сборную - то докажи обратное. Ты за сколько 100метров пробегаешь - за 13 сек? А в пинг-понг играешь иногда?
Jurij_Mar
Jurij_Mar
12 мая 2016 в 18:47
Весело,но точно.
лолос
лолос ответ Kerri (раскрыть)
12 мая 2016 в 16:06
Он согласен на ничью.
Romashka-2
Romashka-2 ответ СТЕЙК (раскрыть)
12 мая 2016 в 14:53
а я-0-1)
Leha-ha50
Leha-ha50
12 мая 2016 в 14:33
Ну ты то вообще не играешь. Захват за шею и бросок на землю - вся твоя игра!!!
Куда судьи смотрят - НЕПОНЯТНО???
Sem25
Sem25 ответ makkie (раскрыть)
12 мая 2016 в 13:48
Не заметил. Косячат помалу. Но это нормально. Богатым помогают, это есть. В целом, подобное во всех серьезных европейских чемпионатах.
makkie
makkie ответ Sem25 (раскрыть)
12 мая 2016 в 13:43
Я и доги и судейские ляпы отношу к промахам.
В последнее время что-то судьи серьезно поплыли...
makkie
makkie ответ Vredinka_online (раскрыть)
12 мая 2016 в 13:41
Ну для меня сомнительные - в первом обычная борьба в штрафной, за такое вообще пенальти редко ставят. Падение Смольникова - так он сам врезался во вратаря, тот его не блокировал даже.
Sem25
Sem25 ответ makkie (раскрыть)
12 мая 2016 в 13:38
Ротенберг вполне серьезен. Просто в Динамо у него были другие цели.
Пенальти к договорнякам отношения не имеют, это уже судейские дела.
Vredinka_online
Vredinka_online ответ makkie (раскрыть)
12 мая 2016 в 13:33
Сомнительные пенальти? Первый 100, второй может и под вопросом, но согласно международной трактовке нарушение в штрафной было, но момент был отыгран. Так, что фифти фифти.
vitalik dobroy
vitalik dobroy
12 мая 2016 в 13:25
Чел предполагает, а реальная игра располагает. Будем посмотреть. Благо ждать осталось не много. Желаю победы Ростову. Буду за него "кулачки держать". Победу динамиков допускаю с вероятностью полпроцента. Запасаемся попкорном, и наслаждаемся зрелищем!
makkie
makkie ответ Sem25 (раскрыть)
12 мая 2016 в 13:24
Вот по этому поводу и сомневаюсь - не факт, что Ростов пройдет проверку УЕФА, у них же долги сплошные, а Ротенберг - это несерьезно, сам знаешь.

Ну займут они 2 место? Там квалификация сейчас аццкая просто, соперники как на подбор. В ЛЕ то попроще будет явно, тем более новый опыт.

Не только Рубин, но и голы в матче Уфа-цска и сомнительные пендали в Саранске.
vovinho11
vovinho11
12 мая 2016 в 13:22
Ну Вентилятор дает
Sem25
Sem25 ответ makkie (раскрыть)
12 мая 2016 в 13:13, ред.
Макс, Ростову очень нужна ЛЧ. Там серьезные деньги можно заработать. Не лягут они ради Зенита.

С договорняками согласен. Рубин просто разочаровал.
makkie
makkie ответ Sem25 (раскрыть)
12 мая 2016 в 13:11
Привет, Семен!

Отличная идея, если что, махни нам, диванным экспертам, с трибуны ))
Странные матчи пошли - во многих откровенно попахивает договорняками, так что не удивлюсь, если Ростов не станет лезть на рожон и пропустит вперед Зенит сегодня.
soccer2014
soccer2014
12 мая 2016 в 13:06
я просто поражаюсь, у нас в России игроки как ляпнут интервью-хоть стой хоть падай!!! мозги ведь вообще отсутствуют.
Sem25
Sem25 ответ makkie (раскрыть)
12 мая 2016 в 13:04
Привет, Макс! Спасибо. Надеюсь на это. Поболею на стадионе. Надо поддержать команду, да и у Чикишева дебют.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
12 мая 2016 в 12:58
Виталя, а ты смотрел игру Ростова с Локо?
Ростов не "выбежал два раза - два гола", а с первых минут матча большими силами начал осаду ворот Локомотива. И это привело к "быстрому" голу в ворота Локомотива уже на 8 минуте игры. И второй гол был забит не в контратаке а со стандарта.
По большому счету, сегодня Динамо надо выигрывать в большей мере нежели Ростову. ФК "Ростов" уже гарантировал себе участие в Еврокубке, а что ждет ФК "Динамо", если "мячик в центре поля поставим и будем смотреть на него"
Kerri
Kerri
12 мая 2016 в 12:56
Дьяков_Виталий про Ростов открыл Америку.. Динамо выигрывать надо и как он собирается это делать играя на своем поле от обороны.
makkie
makkie
12 мая 2016 в 12:53
Так и есть, Ростов особенно хорош на контратаках у себя дома - в гостях почти всем лидерам проиграли.

Динамо отступать некуда, по составу не уступают ростовчанам - а вот в плане игры... Хотя может приход нового ГТ придаст уверенности.

Почему то есть стойкое ощущение, что Динамо как минимум не проиграет.
Sem25
Sem25 ответ Ариф Максимович (раскрыть)
12 мая 2016 в 12:50
))) Со времен местных "войн" тот аккаунт. Котел был)))
Ариф Максимович
Ариф Максимович ответ Sem25 (раскрыть)
12 мая 2016 в 12:46
котла нет аэропорт наш !
Sem25
Sem25 ответ СТЕЙК (раскрыть)
12 мая 2016 в 12:31
По буквам прочитай: Борьба будет серьезной. Я об этом.
Sem25
Sem25 ответ СТЕЙК (раскрыть)
12 мая 2016 в 12:29
Парадокс и в том, что Ростов выше Зенита. Всякое случается.
СТЕЙК
СТЕЙК ответ Sem25 (раскрыть)
12 мая 2016 в 12:29, ред.
ПЕРЕД ИГРОЙ СО СПАРТАКОМ ДИНАМИКИ ТОЖЕ ТЕЛЬНЯШКИ РВАЛИ НА ГРУДИ

РЕЗУЛЬТАТ ИЗВЕСТЕН ВСЕМ
СТЕЙК
СТЕЙК ответ Sem25 (раскрыть)
12 мая 2016 в 12:28, ред.
ПАРАДОКС

СОСТАВЫ РАВНЫ,
ТОЛЬКО РОСТОВ ЭТО СЕЙЧАС "ГОЛОВА" ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫ А ДИНАМО ........
НУ КОРОЧЕ САМИ ЗНАЕТЕ ГДЕ
yaran56
yaran56
12 мая 2016 в 12:20
Перешел в динамо надеялся в еврокубках подзаработать, а играть приходится за выживание. Карму надо причиститья. а то так и будет каждый год играть чтоб не вылетить в пердив
Майкл59ru
Майкл59ru
12 мая 2016 в 12:10
Динамо в пердив!!! Дорогу командам которые действительно знают и главное умеют играть в футбол!!! Даже согласен оставить Анжи в Премьер Лиге лишь бы сине-белое пятно глаза не мазолило!
Vredinka_online
Vredinka_online ответ Sem25 (раскрыть)
12 мая 2016 в 12:09
Проблемы мы создали себе сами((( когда осенью забили чутка на чемп((( да и были игры когда можно было дожать, но мы этого не делали(((
Sem25
Sem25 ответ Vredinka_online (раскрыть)
12 мая 2016 в 12:04
))) Кстати, если не считать судейскую тему, то в этом сезоне с Зенитом практически все серьезно бьются. От того и с чемпионством проблемы возникли.
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