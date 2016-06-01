Ярцев: «В составе „Спартака“ есть футболисты, которые недостойны играть за клуб»

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01 июня 2016, 11:20

Бывший главный тренер «Спартака» считает, что «красно-белым» нужны кардинальные изменения в составе:

«Я очень рад, что Аленичев остался в „Спартаке“. При нем команда вышла в Лигу Европы. Я не знаю, что он говорил на совете директоров клуба, но я точно знаю о необходимости пертурбации состава команды. Мы часто говорим о точечной селекции, но эта точечная селекция в „Спартаке“ превратилась в одну большую грязную кляксу.

Есть игроки, которые не только не в состоянии добиться больших результатов, но и просто недостойны играть в основном составе московского клуба. Говорят, что Аленичев мягкий, но пришло время проявить свой характер, который у него есть, его неуступчивость. Мы будем играть в Европе, а значит, нужна серьезная селекционная работа».