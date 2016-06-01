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Ярцев: «В составе „Спартака“ есть футболисты, которые недостойны играть за клуб»

01 июня 2016, 11:20

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев считает, что «красно-белым» нужны кардинальные изменения в составе:

«Я очень рад, что Аленичев остался в „Спартаке“. При нем команда вышла в Лигу Европы. Я не знаю, что он говорил на совете директоров клуба, но я точно знаю о необходимости пертурбации состава команды. Мы часто говорим о точечной селекции, но эта точечная селекция в „Спартаке“ превратилась в одну большую грязную кляксу.

Есть игроки, которые не только не в состоянии добиться больших результатов, но и просто недостойны играть в основном составе московского клуба. Говорят, что Аленичев мягкий, но пришло время проявить свой характер, который у него есть, его неуступчивость. Мы будем играть в Европе, а значит, нужна серьезная селекционная работа».

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Все комментарии
Dj.Depp
Dj.Depp ответ Сергей Саныч (раскрыть)
02 июня 2016 в 10:50
Как всегда, спешишь!)))
VadimR
VadimR
01 июня 2016 в 22:19
Единственное что недостойно Спартака это его собственное руководство!)) Игроков можно сплотить, но срач видимо для бизнеса полезнее!
Maгa05
Maгa05
01 июня 2016 в 22:05
я считаю в моём любимом спартаке должны остаться только
Ананидзе и Ананко, как символы стиля спартака
и обязательно вернуть Де Зеува
для привлечения истинных болельщиков спартака на стадион
papic337
papic337 ответ SanitarForest (раскрыть)
01 июня 2016 в 21:57
Допустим, ну и что?
KURUM
KURUM
01 июня 2016 в 21:05
Все только и говорят есть люди, есть люди.. Давайте конкретно - фамилии..
нечитайло
нечитайло
01 июня 2016 в 21:03
Для этого тренер есть
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ Dj.Depp (раскрыть)
01 июня 2016 в 19:49
Поздно ты написал,я уже им обходной лист подписал.
Великолепный
Великолепный
01 июня 2016 в 18:40
Я то же очень рад, что Аленичев остался в спартаке-середняке)) Значит точно будет 16 лет без побед))
красноярец
красноярец ответ RWSF (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2016 в 18:23
здорово что ругаешься?
RUONE
RUONE
01 июня 2016 в 18:14
брызгалов,гранат, макеев, паршивлюк, мальгареха ,комбаров и тд
tesch
tesch
01 июня 2016 в 18:04
грядут изменения состава.
SanitarForest
SanitarForest ответ papic337 (раскрыть)
01 июня 2016 в 17:37
право там участвовать вам Зенит подарил... а так 5 место в РФПЛ
alexxxi
alexxxi
01 июня 2016 в 17:21
Не того духа что ли?
Ацамаз Кцоев
Ацамаз Кцоев
01 июня 2016 в 17:06
Дима! Удачи тебе!
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2016 в 17:05
у тебя восемь .
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ЗЕНИТ (раскрыть)
01 июня 2016 в 17:04
читай мой профиль и давай до свидания
Аквила
Аквила
01 июня 2016 в 16:54
Есть такие игроки..,но задаешься вопросом-когда они поднимают трофей над головой играя за другой клуб-а что тут им не хватало-может дело в людях в структуре клуба и в людях,которые многое советуют с разных сторон...?
Вокруг одного игрока строить игру нет смысла-травма серьезная или фантастическое предложение на рынке и приехали.,да и не верю этим строителям-время покажет...Раньше злился-а сейчас только сарказм помогает-так проще даже в жизни)
ОЛЛС
ОЛЛС ответ makkie (раскрыть)
01 июня 2016 в 16:50
Бердыев тоже про пять человек сказал в свое время.
ОЛЛС
ОЛЛС
01 июня 2016 в 16:46, ред.
Главное,что Аленичев как Ярцев не бросает команду и не убегает в подтрибунное помещение. Молчать Ярцев должен,а не комментировать поведение других тренеров.
Jurij_Mar
Jurij_Mar ответ Гуфон накурен (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2016 в 16:13
Мельком взглянул на твои комменты.Конкретно этот наверное раз пять повторил.И ты уже определись за кого ты болеешь.Большинство комментов на ветке Спартака,все рекламу клубу создаешь,футболка Фалькао,а пишешь,что болеешь за ЦСКА.
Уже выглядит глупо ,как и твой ник.
Кот Фердинанд за Зенит
Кот Фердинанд за Зенит
01 июня 2016 в 16:06
морозз
Сегодня 15:15
Пока соответствует уровню Спартака один Промес, вот и надо вокруг него создавать команду!

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а где собственно уровень спартака? промес на данный момент в 3 раза выше уровня спартака... уже давно как спартак середняк РПЛ, его уровень это разные Комбаровы, Глушаковы, Де Зуевы и Ананидзе... в этом году и так прыгнули выше голову на 5 место, должны памятник поставить Аленичеву, правда памятник простоит до первой Легии, а может Санкт-Галлена

И ещё! хватить пить, лучше пойди налей мне сметанки и вискаса!

МЯУ-МЯУ-МЯУ
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ЗЕНИТ
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ЗЕНИТ ответ Фанат футбола . (раскрыть)
01 июня 2016 в 15:37
rois ты же при всех дал слово что навсегда покинешь соккер))))))
Zimmer
Zimmer
01 июня 2016 в 15:30
Ярцев_Георгий, всё правильно.
морозз
морозз
01 июня 2016 в 15:15
Пока соответствует уровню Спартака один Промес, вот и надо вокруг него создавать команду!
морозз
морозз ответ Kokurrr (раскрыть)
01 июня 2016 в 15:10
Знаешь и уважаешь историю Спартака, молодец!
морозз
морозз
01 июня 2016 в 15:09
Так возьми и назови этих футболистов, а то каждый брякнет загадочно и умоет руки, лол!
nahan
nahan
01 июня 2016 в 15:05
За один сезон состав не перекроить.
kamelot
kamelot
01 июня 2016 в 15:03
Ещё один специалист футбола нарисовался, что ты так не кричал когда сам в 90-тые убивал футбол в этом государстве?
Фанат футбола .
Фанат футбола .
01 июня 2016 в 14:50
Никогда не забуду ярцеву этому как под его позорным руководством Португалия нашу сборную изнасиловала 7-1 вроде. Это худший в мире тренер после Капелло разумеется .
nulll
nulll
01 июня 2016 в 14:41, ред.
не потянет Леничев, слишком травояден, тот же бездарь лёня - ближе к игрокам, правда ума ему это не добавляет;
а Ярцеву помню плеснули соком на пресс-конференции, а всё его горячность )
Гость
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