Ярцев: «В составе „Спартака“ есть футболисты, которые недостойны играть за клуб»

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев считает, что «красно-белым» нужны кардинальные изменения в составе:
«Я очень рад, что Аленичев остался в „Спартаке“. При нем команда вышла в Лигу Европы. Я не знаю, что он говорил на совете директоров клуба, но я точно знаю о необходимости пертурбации состава команды. Мы часто говорим о точечной селекции, но эта точечная селекция в „Спартаке“ превратилась в одну большую грязную кляксу.
Есть игроки, которые не только не в состоянии добиться больших результатов, но и просто недостойны играть в основном составе московского клуба. Говорят, что Аленичев мягкий, но пришло время проявить свой характер, который у него есть, его неуступчивость. Мы будем играть в Европе, а значит, нужна серьезная селекционная работа».
Ананидзе и Ананко, как символы стиля спартака
и обязательно вернуть Де Зеува
для привлечения истинных болельщиков спартака на стадион
Ананидзе и Ананко, как символы стиля спартака
и обязательно вернуть Де Зеува
для привлечения истинных болельщиков спартака на стадион
Вокруг одного игрока строить игру нет смысла-травма серьезная или фантастическое предложение на рынке и приехали.,да и не верю этим строителям-время покажет...Раньше злился-а сейчас только сарказм помогает-так проще даже в жизни)
Вокруг одного игрока строить игру нет смысла-травма серьезная или фантастическое предложение на рынке и приехали.,да и не верю этим строителям-время покажет...Раньше злился-а сейчас только сарказм помогает-так проще даже в жизни)
Уже выглядит глупо ,как и твой ник.
Уже выглядит глупо ,как и твой ник.
Сегодня 15:15
Пока соответствует уровню Спартака один Промес, вот и надо вокруг него создавать команду!
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а где собственно уровень спартака? промес на данный момент в 3 раза выше уровня спартака... уже давно как спартак середняк РПЛ, его уровень это разные Комбаровы, Глушаковы, Де Зуевы и Ананидзе... в этом году и так прыгнули выше голову на 5 место, должны памятник поставить Аленичеву, правда памятник простоит до первой Легии, а может Санкт-Галлена
И ещё! хватить пить, лучше пойди налей мне сметанки и вискаса!
МЯУ-МЯУ-МЯУ
Сегодня 15:15
Пока соответствует уровню Спартака один Промес, вот и надо вокруг него создавать команду!
*****************************************************************
а где собственно уровень спартака? промес на данный момент в 3 раза выше уровня спартака... уже давно как спартак середняк РПЛ, его уровень это разные Комбаровы, Глушаковы, Де Зуевы и Ананидзе... в этом году и так прыгнули выше голову на 5 место, должны памятник поставить Аленичеву, правда памятник простоит до первой Легии, а может Санкт-Галлена
И ещё! хватить пить, лучше пойди налей мне сметанки и вискаса!
МЯУ-МЯУ-МЯУ
а Ярцеву помню плеснули соком на пресс-конференции, а всё его горячность )
а Ярцеву помню плеснули соком на пресс-конференции, а всё его горячность )