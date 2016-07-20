Линекер: «Муса — отличное приобретение для „Лестер Сити“»

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20 июля 2016, 08:19

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер на своей странице в сети «Twitter» поделился мнением об игре новичка «Лестер Сити» , который накануне дебютировал за «лис» в товарищеском поединке против «Оксфорд Юнайтед» (2:1):

«Ахмед Муса действовал в стиле Варди. Это отличное приобретение».