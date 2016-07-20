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Линекер: «Муса — отличное приобретение для „Лестер Сити“»

20 июля 2016, 08:19

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер на своей странице в сети «Twitter» поделился мнением об игре новичка «Лестер Сити» Ахмеда Мусы, который накануне дебютировал за «лис» в товарищеском поединке против «Оксфорд Юнайтед» (2:1):

«Ахмед Муса действовал в стиле Варди. Это отличное приобретение».

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Все комментарии
Гус Пойет
Гус Пойет
20 июля 2016 в 12:47
Пока рано делать выводы
Великолепный
Великолепный
20 июля 2016 в 12:06
Лучшие переходят в чемпионский Лестер, а не как Халк в Китай))
АВТОЗАПЧАСТИ РЕМБЫТМАШПРИБОР
АВТОЗАПЧАСТИ РЕМБЫТМАШПРИБОР
20 июля 2016 в 11:48
пффффффффффффффффф
Чикомас
Чикомас ответ FILL3286 (комментарий удален) (раскрыть)
20 июля 2016 в 11:12
Ну это все равно круче, чем в спартаке..
RomM84
RomM84
20 июля 2016 в 09:41
че то сильно нахваливают, причем заранее, не к бобру, после таких пассажей обычно и сдуваются...
drug01
drug01
20 июля 2016 в 09:33
Отдаем самых лучших!
ShirokovI
ShirokovI
20 июля 2016 в 09:30
alessios напомни куда перешел Муса? и какое прозвище у этой команды???

Однако,здравствуйте!
дурман
дурман
20 июля 2016 в 09:28
Как раз для Мусы, умеет бегать, и бить.
Я все же думаю, что произойдет что то подобное как с Думбия, Ниассе.
dzvinka
dzvinka
20 июля 2016 в 09:07
вышел вчера с 60минуты в игре против Оксфорда... нормально сыграл, пару рывков, пару открываний, удар в створ... один опасный прострел. Неплохо.
T_Zenit
T_Zenit
20 июля 2016 в 09:01
покажи себя Муса
МитяйИван
МитяйИван
20 июля 2016 в 08:57
Вполне даже так.
Санчо Панса
Санчо Панса
20 июля 2016 в 08:54, ред.
Ну еще бы! Лисы не пожалеют, что его подписали) Удачи Ахмеду в АПЛ и ЛЧ!

Аpбитр
Аpбитр
20 июля 2016 в 08:22
Надеюсь все получится у
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