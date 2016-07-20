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Махмудов перейдёт в «Боавишту»

20 июля 2016, 23:48

Полузащитник Эмин Махмудов продолжит карьеру в Португалии. 24-летний хавбек, который в прошлом сезоне выступал за «Мордовию», этим летом разорвал контракт с «Крыльями Советов», чтобы подписать соглашение с «Боавиштой». В прошлом сезоне Махмудов провел 19 матчей.

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Все комментарии
hobbit85
hobbit85 ответ Евгений Кузмичёв (раскрыть)
22 июля 2016 в 10:27
Нет, не просто. Там, возможно, денег больше, конкуренция попроще, да и море-океан поближе (сильно поближе).
Neo5
Neo5 ответ Поц (раскрыть)
21 июля 2016 в 23:02
Для себя хоть поискал, или так, ляпнул не подумав?
Поц
Поц ответ Neo5 (раскрыть)
21 июля 2016 в 20:30
Гугл в помощь, я искать для тебя не намерен.
Neo5
Neo5 ответ Поц (раскрыть)
21 июля 2016 в 16:18
Тысяча говоришь? Огласите весь список. Пожалуйста.
Шуnя771
Шуnя771
21 июля 2016 в 10:18
И это в "Главных"?
luger555
luger555
21 июля 2016 в 09:44
ещё себя покажет!
makkie
makkie
21 июля 2016 в 09:25, ред.
Ему 24 года еще что ли?
Так и не понял, за что Махмудова взяли в свое время в Спартак - абсолютно ничего не показал у нас. Выделялся, разве что густой бородой, нетипичной для молодых игроков)

Но сделал правильный выбор - уехал прогрессировать в Европу. Удачи!
serjinhо
serjinhо
21 июля 2016 в 09:23
это вообще кто?
Vane4ek
Vane4ek
21 июля 2016 в 08:27
Молодца!) Взял пример с Шейдаева, решив перебраться в Европу!) Если получится проявить себя, чем черт не шутит, перейдет в клуб посерьезнее!)
112910415
112910415
21 июля 2016 в 08:03
Эмин ещё себя покажет!
МитяйИван
МитяйИван
21 июля 2016 в 07:38
всё подаёт надежды.
Евгений Кузмичёв
Евгений Кузмичёв
21 июля 2016 в 07:31
Боавишта такой же середнячок, как и Крылышки...просто сменил страну...
Витус Беринг
Витус Беринг
21 июля 2016 в 07:04
Бедняжка, всё подаёт надежды.
Поц
Поц
21 июля 2016 в 06:35
24 года? И никак на может "начать играть"?
Типичный середнячок, таких, как он тысячи.
Санчо Панса
Санчо Панса ответ 95-shishani-95 (комментарий удален) (раскрыть)
21 июля 2016 в 05:57
Азербайджанец по рождению)
Санчо Панса
Санчо Панса
21 июля 2016 в 05:56
Помню его в Спартаке) Хоть у него есть российский паспорт, но родился он на территории Азербайджана, поэтому вполне может в будущем начать играть именно за сборную этой страны. Удачи Эмину в Португалии!
kupryaev
kupryaev ответ 95-shishani-95 (комментарий удален) (раскрыть)
21 июля 2016 в 03:37
португалец)
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
21 июля 2016 в 00:05
этот в 2010 году "Талант" Колодина сломал.
Александр Северный
Александр Северный
21 июля 2016 в 00:01
И правильно делает.
Иван Котовский
Иван Котовский
20 июля 2016 в 23:57
Ну и славненько - немного поднатаскают, а потом перепродадут в тридорога Зениту...
Хороший Малый
Хороший Малый
20 июля 2016 в 23:52
Удачи в Португалии.
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