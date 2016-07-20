Махмудов перейдёт в «Боавишту»

Полузащитник Эмин Махмудов продолжит карьеру в Португалии. 24-летний хавбек, который в прошлом сезоне выступал за «Мордовию», этим летом разорвал контракт с «Крыльями Советов», чтобы подписать соглашение с «Боавиштой». В прошлом сезоне Махмудов провел 19 матчей.
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Так и не понял, за что Махмудова взяли в свое время в Спартак - абсолютно ничего не показал у нас. Выделялся, разве что густой бородой, нетипичной для молодых игроков)
Но сделал правильный выбор - уехал прогрессировать в Европу. Удачи!
Так и не понял, за что Махмудова взяли в свое время в Спартак - абсолютно ничего не показал у нас. Выделялся, разве что густой бородой, нетипичной для молодых игроков)
Но сделал правильный выбор - уехал прогрессировать в Европу. Удачи!
Типичный середнячок, таких, как он тысячи.
Типичный середнячок, таких, как он тысячи.