Махмудов перейдёт в «Боавишту»

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20 июля 2016, 23:48

Полузащитник продолжит карьеру в Португалии. 24-летний хавбек, который в прошлом сезоне выступал за «Мордовию», этим летом разорвал контракт с «Крыльями Советов», чтобы подписать соглашение с «Боавиштой». В прошлом сезоне Махмудов провел 19 матчей.