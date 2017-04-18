Глушаков: «Когда в раздевалку зашёл Федун, кричали о повышенных премиальных»
Сегодня, 01:37 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о посещении раздевалки команды Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и владельцем клуба Леонидом Федуном после победы над «Зенитом» (2:1) в 23-м туре РФПЛ:
«Я уже говорил, что даже мысли нет в голове, что мы уже чемпионы. Нас ждут тяжёлые матчи с „Ростовом“, ЦСКА. Каждый матч сам по себе важен.
Что подумал, когда в раздевалку зашёл Лавров? Что всё серьёзно. Все стали серьёзными. Когда Федун зашёл, кричали о повышенных премиальных. Обещали ли дать их? Это останется тайной. А Лавров поздравил с победой, всем пожал руку».
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