Глушаков: «Когда в раздевалку зашёл Федун, кричали о повышенных премиальных»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о посещении раздевалки команды Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и владельцем клуба Леонидом Федуном после победы над «Зенитом» (2:1) в 23-м туре РФПЛ:

«Я уже говорил, что даже мысли нет в голове, что мы уже чемпионы. Нас ждут тяжёлые матчи с „Ростовом“, ЦСКА. Каждый матч сам по себе важен.

Что подумал, когда в раздевалку зашёл Лавров? Что всё серьёзно. Все стали серьёзными. Когда Федун зашёл, кричали о повышенных премиальных. Обещали ли дать их? Это останется тайной. А Лавров поздравил с победой, всем пожал руку».