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Джанашия: «Раньше все решения принимались в пользу „Спартака“»

Соккер.Ру // Россия: легионеры, Локомотив М, Спартак М
Сегодня, 09:16 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия, выступавший за клуб с 1996 по 2001 год, рассказал, что в те времена судьи были очень благосклонны к «Спартаку».

«Я думаю, что мы заслуживали выиграть Кубок Кубков. Вспомните, кто тогда был в „Лацио“: Бокшич, Михайлович, Недвед, Вьери, Неста – это сборная мира. А „Локомотив“ был не хуже. У нас великолепная команда была. А знаете почему? Потому что в России мы привыкли, что надо быть на голову сильнее всех, и только тогда нам позволят сделать результат. Нам не мешали, а помогали другой команде. Чувствовалось же, что все в России за „Спартак“. Очевидно было, что судьи, например, в одну сторону решения принимают. Там всё аккуратно было, в незначительных эпизодах. Чтобы ты забил гол, а его не засчитали – этого не случалось.

Например, кому-то было нужно, чтобы мы потеряли очки в Элисте — и „Спартак“ благодаря этому брал бы золото. Матч поставили на три часа дня при жаре »+50«. Мы прилетели в день игры, зашли в гостиницу, а там не было даже кондиционеров – только вентилятор работал, который тупо гонял нагретый воздух. Мы валялись в постели даже без трусов, потому что одежда мгновенно становилась мокрой – только успевай простыни менять. Всю игру еле ходили, закончили 0:0, „Спартак“ стал чемпионом, а я скинул пять килограммов. Спасибо Сёмину, он не жаловался, не ругался, просто купил в самолёт пять ящиков холодного пива и сказал: „Пейте, лечитесь“».

Ранее Джанашия вспомнил о работе под руководством Юрия Семина.

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