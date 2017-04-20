«Ювентус» идёт за Кубком чемпионов?

Победа «Юве» над «Порту» в 1/8 была прогнозируема, но успех в противостоянии с «Барсой», по мнению «Соккер.ру», делает туринцев заметными претендентами на победу в турнире.

Как «Ювентус» сыграл на «Камп Ноу»?

Пожалуй, не только я испытываю истинное удовольствие от команд, которые сочетают в себе ум и отвагу. «Ювентус» сейчас именно такой – об игровых характеристиках, уровне взаимодействий и индивидуальном классе не говорим, потому что в четвертьфинале Лиги чемпионов не бывает плохо оснащенных команд. Неряшливости сегодняшней «Барселоны» туринцы противопоставили прилежность и расчетливость, таланту – выдержку и концентрацию, попытке еще раз ухватиться за чудо – трезвость оценок и командный интеллект. При том, что каталонцы оказывали давление и владели игровым перевесом, в створ ворот Буффона пришелся только 1 удар из 19-ти, то есть «Ювентус» в накаленной обстановке «Камп Ноу» не дрогнул и спокойно сделал свою работу, не дав интриге возродиться. Команда Массимилиано Аллегри выглядела полностью осознанной: «бьянконери» держали в уме возможности соперника, свои сильные качества, преимущество, добытое в Турине, – и в итоге тактически и стратегически сыграли ровно так, чтобы максимально уверенно выполнить поставленную задачу. Без крайностей – трусости и безрассудства. Недаром великий Сакки называет «Ювентус» самой сбалансированной командой в Европе.

В чём «Юве» может или должен прибавить?

Всегда есть к чему стремиться, ведь хочется, чтобы вратарь никогда не пропускал (Буффон оставил свои ворота в неприкосновенности в обоих матчах против грозной атаки «Барселоны), защитники не допускали позиционных ошибок и прыгали выше, полузащитники не ошибались в передачах, а нападающие били исключительно сильно и всегда по девяткам. Собственно, именно утопические картины приходят на ум, когда ищешь возможности для роста „Ювентуса“, и это говорит о том, что команда Массимилиано Аллегри сейчас в полном порядке именно как команда. „Юве“ - цельный и неделимый, в очень хорошем функциональном и психологическом состоянии, этот коллектив сейчас на пике возможностей, и нужно думать не о том, как найти лучшее от хорошего, а позаботиться о продлении „режима Бога“. А еще интересно будет проверить, насколько хороша „Старая Синьора“ вне своего идеального состава, ведь в первом полуфинальном матче не примет участия из-за перебора „горчичников“ Сами Хедира, играющий важнейшую роль в средней линии.

Кто лидер „Ювентуса“?

Лидер сегодняшнего „Ювентуса“ - Команда. Пожалуй, каждый футболист основного состава в определенный отрезок сезона или в каком-то матче становился вожаком. В техническом смысле, конечно, ментальные лидеры известны. Буффон тащил и командовал, Кьеллини и Бонуччи создавали монолит, Пьянич плел кружева, Хедира оказывался везде, Манджукич боролся, Куадрадо опережал, Дибала и Игуаин забивали, даже крайние защитники в лице Сандро и Алвеса выходили на первые роли за счет цепкости и дерзости. В техническом понимании одного лидера у „Ювентуса“ нет, и это еще одно подтверждение мнения о сбалансированной команде, которая к тому же еще и весьма гибкая. Сегодня они повернутся одной стороной, завтра выпятят другую и так далее. Даже противостояние с „Барселоной“ позволило посмотреть на два разных „Юве“ - одинаково тонко понимающих задачи и чувствующих игру, но не похожих друг на друга.

В чём слабость „Ювентуса“?

Проблемой для команды Аллегри в решающих матчах Лиги чемпионов может стать потеря исполнителей стартового состава. У „Ювентуса“ есть кадровый резерв, применяется ротация, но фактически не существует жесткой конкурентной борьбы за право выходить в числе „первых одиннадцати“. Когда нужно сильнейшее сочетание – оно только одно. Каждый футболист, вышедший сегодня на поле против „Барселоны“, очевидно сильнее любого своего потенциального сменщика. Это делает команду зависимой от наличия или отсутствия на поле конкретных людей – думаю, даже потеря двух футболистов стартовой обоймы ослабит „Ювентус“. В случае другой команды можно было упомянуть и о факторе предсказуемости, но в данном случае наличие ярко выраженной основы не коррелируется с легкостью прогнозирования. Здесь, напротив, территория сильных сторон – сбалансированности и гибкости, на которые способны фавориты Аллегри.

С кем „Юве“ выгоднее всего сразиться в полуфинале?

Сказать честно, не вижу одного или даже двух фаворитов среди оставшейся четверки соискателей Кубка чемпионов. У всех свои козыри, в том числе у „Монако“. И как раз с монегасками „Ювентусу“ нежелательно видеться в полуфинале – там слишком много скорости и молодой дерзости, „Монако“ вне системы привычных координат, просчитать дружину Жардима будет сложнее всего. С „Атлетико“, напротив, все более или менее ясно – может получиться бой с тенью, в котором мастера перетягивания каната и разящих выпадов будут соревноваться до последней капли пота. Как ни странно, но наиболее комфортным противником для „Юве“ может оказаться мадридский „Реал“. Во-первых, команду Зидана автоматически назовут фаворитом, что на руку „Старой Синьоре“. Во-вторых, при всей своей мощи, классе исполнителей и характере „Реал“ среди всех полуфиналистов видится наиболее непоследовательным и неуравновешенным в игровом плане. В-третьих, исторически „Ювентус“ удачно играет против мадридцев. Противостояние грандов Испании и Италии станет самым желанным из доступных украшений полуфинала. Впрочем, мы предполагаем, а жребий – располагает.