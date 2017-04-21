Джано: «До прихода Карреры нам не хватало эмоций»

Полузащитник «Спартака» Джано рассказал о том, как проходила подготовка к матчу 23-го тура РФПЛ с «Зенитом», который завершился победой красно-белых (2:1):

«По тренировкам дня за два было видно, что выйду в стартовом составе. План на игру у нас был. Я знал, когда прессинговать, когда отходить назад. У нас впереди такие матчи, что лучше соперникам не знать про нашу тактику. Но в первом тайме против „Зенита“ всё получилось. Была открытая игра. Они атакует, мы атакуем... Не так как с другими командами, которые закроются, а ты катаешь мяч и пытаешься их раскрыть.

Глубокая теория началась за три дня. А перед самой игрой Каррера выдал всё в сжатом виде. Напомнил, кому что делать на поле, и включил свои эмоции. Мне лично это очень помогает. До Карреры нам эмоций как раз и не хватало. Теперь вот, видите, справляемся. Нет, эмоции тренера это не совсем шум и гам. Каррера сказал: победит не тот, кто сильней индивидуально, хотя и это важно, а тот, кто больше пробежит, дольше вытерпит и заставит себя умирать на поле».