«Барселона» предлагает Иньесте новый контракт, хавбек не уверен, стоит ли подписывать его

По информации испанской прессы, руководство «Барселоны» предлагает капитану команды Андреасу Иньесте новый контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

Тем не менее, хавбек не спешит ставить под ним подпись. По слухам, игрок, которому вскоре исполнится 33 года, понимает, что новый тренер «сине-гранатовых» будет вынужден сокращать количество игровых минут полузащитника, поэтому Иньеста взял время на размышления.

Не исключено, что футболист не станет продлевать с «Барселоной» действующее трудовое соглашение, которое рассчитано до июня 2018 года.