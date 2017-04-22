Рейтинг@Mail.ru

«Барселона» предлагает Иньесте новый контракт, хавбек не уверен, стоит ли подписывать его

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Контракты, Барселона, Иньеста Андрес
Сегодня, 14:16 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации испанской прессы, руководство «Барселоны» предлагает капитану команды Андреасу Иньесте новый контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

Тем не менее, хавбек не спешит ставить под ним подпись. По слухам, игрок, которому вскоре исполнится 33 года, понимает, что новый тренер «сине-гранатовых» будет вынужден сокращать количество игровых минут полузащитника, поэтому Иньеста взял время на размышления.

Не исключено, что футболист не станет продлевать с «Барселоной» действующее трудовое соглашение, которое рассчитано до июня 2018 года.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:57
ответ пользователю Apsny (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:46
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 14:45
ответ пользователю ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:38
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 14:36
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 14:33
ответ пользователю ЮЗИК (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:32
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 14:32, редактировал Сегодня 14:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:30
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:29
ответ пользователю ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:23
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:23
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:23
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 14:21
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:21
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 14:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:50 Официально Фото Инсинье продлил контракт с «Наполи» 3
Вчера
12:38 Слухи В «Реале» готовы продлить контракт с Рамосом 20
20 апреля 2017
22:22 Кавани очень близок к продлению контракта с ПСЖ 3
19 апреля 2017
10:33 Слухи МЮ предложит Эррере контракт с недельным окладом в £120 тыс. 9
18 апреля 2017
19:46 Официально Фото Глен Джонсон продлил контракт со «Сток Сити» 2
01:16 Слухи «Спартак» начал переговоры с Ребровым о продлении контракта 8
15 апреля 2017
09:17 Слухи «Наполи» и Инсинье близки к продлению контракта 2
08:13 Матюиди: «ПСЖ предложил мне продлить контракт. Я думаю» 3
14 апреля 2017
22:31 Официально Фото Янкто продлил контракт с «Удинезе» 1
16:15 Слухи «Зенит» желает продлить контракт с Данни 11
все материалы по этой теме
Турниры