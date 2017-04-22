«Барселона» предлагает Иньесте новый контракт, хавбек не уверен, стоит ли подписывать его
Сегодня, 14:16 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации испанской прессы, руководство «Барселоны» предлагает капитану команды Андреасу Иньесте новый контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.
Тем не менее, хавбек не спешит ставить под ним подпись. По слухам, игрок, которому вскоре исполнится 33 года, понимает, что новый тренер «сине-гранатовых» будет вынужден сокращать количество игровых минут полузащитника, поэтому Иньеста взял время на размышления.
Не исключено, что футболист не станет продлевать с «Барселоной» действующее трудовое соглашение, которое рассчитано до июня 2018 года.
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У этих и стыда нет вовсе, на тупую все делают.
До конца надо помогать родному клубу,достаточно одного тайма в 33 года,в 34 и 30 минут итд.