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«Анжи» с минимальным счетом обыграл «Терек»

Матч: ТерекТерек0 : 1АнжиАнжи
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 20:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В поединке 24-го тура РФПЛ «Терек» с минимальным счетом уступил «Анжи».

Грозный, стадион «Ахмат-Арена»

«Терек» – «Анжи» – 0:1 (0:1)
Голы: Браун 14

«Терек»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель Ромеро, Оздоев, Кузяев, Грозав (Иванов 78), Роши (Садаев 66), Митришев (Бериша 65), Балай.
Главный тренер: Рашид Рахимов.

«Анжи»: Юрченко, Дудиев (Брызгалов 35), Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Фибель, Кацаев, Гулиев, Яковлев, Браун (Долгов 62), Будковский (Эзатолахи 82). 
Главный тренер: Александр Григорян.

Предупреждения: Роши 13, Дудиев 31, Браун 50, Юрченко 90+4, Кацаев 90+5. 

Судья: Роман Галимов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Напомним, матч первого круга между командами закончился нулевой ничьей.

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