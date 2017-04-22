«Анжи» с минимальным счетом обыграл «Терек»
В поединке 24-го тура РФПЛ «Терек» с минимальным счетом уступил «Анжи».
Грозный, стадион «Ахмат-Арена»
«Терек» – «Анжи» – 0:1 (0:1)
Голы: Браун 14
«Терек»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель Ромеро, Оздоев, Кузяев, Грозав (Иванов 78), Роши (Садаев 66), Митришев (Бериша 65), Балай.
Главный тренер: Рашид Рахимов.
«Анжи»: Юрченко, Дудиев (Брызгалов 35), Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Фибель, Кацаев, Гулиев, Яковлев, Браун (Долгов 62), Будковский (Эзатолахи 82).
Главный тренер: Александр Григорян.
Предупреждения: Роши 13, Дудиев 31, Браун 50, Юрченко 90+4, Кацаев 90+5.
Судья: Роман Галимов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Напомним, матч первого круга между командами закончился нулевой ничьей.
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Удачи братскому Тереку и зацепиться за еврокубки !
Форбс -лучший, Григорян наконец угадал с заменами ! )
И упускают там,где должны набирать
Что за команда))