«Томь» - «Оренбург»: стартовые составы
Сегодня, 11:26 | Источник: Rfpl.org | Редакция: Дмитрий Кристя
Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РФЛП «Томь» - «Оренбург».
«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Чуперка, Макурин, Попов, Пугин, Голышев, Соболев, Сасин.
Запасные: Солосин, Букачев, Гвинейский, Науменко, Салахутдинов, Баляйкин, Большунов.
«Оренбург»: Руденко, Малых, Ойеволе, Бордачёв, Сиваков, Нехайчик, Георгиев, Драгун, Григорьев, Саная, Дюриш.
Запасные: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Жунич, Бреев, Шогенов, Ефремов, Попович, Лобжанидзе.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В прошлом туре «Томь» проиграла «Уралу» (0:1).
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