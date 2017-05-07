Шалимов: «„Краснодару“ надо было продолжать играть низом»

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07 мая 2017, 16:26

Главный тренер «Краснодара» подвел итоги матча 27-го тура РФПЛ, в котором его команда уступила «Оренбургу»:

«Чего не хватило, чтобы сравнять счёт? Думаю, нам надо было низом продолжать играть. Наверное, ошиблись, отправив центрального защитника в штрафную на последних минутах. Один удар был, практически ничего не создали мы.

Остроты с флангов не хватало, ни одной передачи острой не было. В плане созидания проблема была в этом. Передачи некачественные, они не были опасными.

Поле и аншлаг на трибунах? Это никакого влияния не оказывает. Мы играем при 30 тысячах. Проблем с полем не было у нас».