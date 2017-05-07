Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2016/2017

Шалимов: «„Краснодару“ надо было продолжать играть низом»

07 мая 2017, 16:26
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча 27-го тура РФПЛ, в котором его команда уступила «Оренбургу»:

«Чего не хватило, чтобы сравнять счёт? Думаю, нам надо было низом продолжать играть. Наверное, ошиблись, отправив центрального защитника в штрафную на последних минутах. Один удар был, практически ничего не создали мы.

Остроты с флангов не хватало, ни одной передачи острой не было. В плане созидания проблема была в этом. Передачи некачественные, они не были опасными.

Поле и аншлаг на трибунах? Это никакого влияния не оказывает. Мы играем при 30 тысячах. Проблем с полем не было у нас».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Овчинников: «Акинфеев обязательно превзойдет мой рекорд»
07 мая 2017
Мирзоян: «Карреру нельзя в чем-то обвинять, это был рабочий момент»
07 мая 2017
Глушаков: «Если „Спартак“ выиграет чемпионат, это будет наша общая с дядей победа»
07 мая 2017
Кавазашвили: «Каррера не знает специфики российского менталитета и зря обижается»
07 мая 2017
И. Шевченко: «Теперь „Арсенал“ хозяин положения и может не смотреть на конкурентов»
07 мая 2017
Калитвинцев: «„Динамо“ постарается с честью закончить сезон»
07 мая 2017
Сортировать
Все комментарии
Lexx123
Lexx123
08 мая 2017 в 10:32
Реально лучше бы Кононова не убирали,да он интеллигент но менять его на человека не имеющего опыта в большом тренерском деле это реально похоже на слив команды, не будь хозяином СНГ а край все так бы подумали что денег нет на нормального тренера.
Lexx123
Lexx123
08 мая 2017 в 10:29
Позапрошлый сезон 18 побед в чемпионате, прошлый 17, в этом имени Шалимова 11 и 12 ничьих!Вот и вся его работа, игру загубил,результат не дал в любом случае будет мужиком если по окончании сезона сам уйдет,ибо не специалисту ясно какая команда была до прихода Шалимова и какая сейчас!Игры нет одни нули в нападении!Я тоже на стадион больше не нагой пока это чудо у руля.
veter852
veter852
08 мая 2017 в 08:14
Админ ресурс бомжей обезопасил себя от4го места. Эх. Я думал краснодар поборется
minai
minai ответ valt134 (раскрыть)
07 мая 2017 в 22:34
Гнать в шею физрука прямо сейчас.
valt134
valt134
07 мая 2017 в 19:02
Поздно пить Боржоми. Не такой счёт я надеялся увидеть по окончанию матча. Ох не такой. И игру не такую от Краснодара ожидал. Время Галицкому делать выводы.
SashaGoal56
SashaGoal56
07 мая 2017 в 18:49
Продажный футбол в России продолжает здравствовать!!!!!
drug01
drug01
07 мая 2017 в 18:08
Видно мои ранние весенние предположения насчет этого женского специалиста в клубе будут решены! Краснодар катил только на базе Кононова!!!!
krasnodar123
krasnodar123
07 мая 2017 в 17:59
ПОШЕЛ ВОН ИЗ КРАСНОДАРА!
ritar
ritar
07 мая 2017 в 17:28
Все ясно. Шалимова - назад, к девкам!
самуил кац
самуил кац
07 мая 2017 в 17:22
Некачественные передачи - проблема твоих игроков. А вот созидание - это твоя проблема. А то, что Галицкий решил доверить команду тебе - это общая проблема всего края и всех поклонников Краснодара. Практически уверен, в ЛЕ ( если вы туда попадете, конечно) сыграете практически под копирку с уходящим сезоном, хотя можете и не выйти из группы, тут уж как со жребием подфартит.
liverpool-today
liverpool-today
07 мая 2017 в 17:13
Такую команду испортить это надо постараться. Поздравляю Шалимова, это ему удалось с блеском. Играть низом... Смешно, в этом и был силён Краснодар до его прихода. Это ему сейчас озарение пришло. Когда кресло зашаталось. И так на старом багаже весь сезон проехал. Раньше самая красивая игра была у Краснодара. Даже не болелы смотрели не отрываясь. А теперь... Только в ожидании лучшего..
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
07 мая 2017 в 17:01
Шалимов хороший тренер! Пусть тренирует команду и дальше. Во-всяком случае до конца сезона...)
KURUM
KURUM
07 мая 2017 в 16:45
"Думаю, нам надо было низом продолжать играть."
А ты в команде зачем??? Кто определяет стиль игры???
Однозначно тренерское поражение..
slavutih
slavutih
07 мая 2017 в 16:41
Игореша, забудь про 30 тысяч. с такой игрой люди перестанут ходить на стадион!! пока ты у руля, я на стадион фк Краснодар больше не ногой!...
ДАША Д
ДАША Д
07 мая 2017 в 16:33
Шалимова надо менять, прогресса нет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 