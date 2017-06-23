Комбаров: «Нам подходит лишь победа над Мексикой. Всё в наших руках»

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча с Мексикой на Кубке Конфедераций:

«Шансы на выход из группы? Всё в наших руках. Нам подходит лишь один результат – победа над Мексикой, к этому и будем стремиться.

На Кубке Конфедераций вообще нет лёгких соперников, турнир очень серьёзный. В России собрались многие ведущие сборные мира и с любой из них играть непросто. Что касается конкретно мексиканцев, то могу сказать, что мы просматривали их игру с Португалией, где они на последних минутах вырвали ничью. По тому матчу было видно, что Мексика – очень хорошая команда, с сильными исполнителями. Но мы полностью подготовимся ко встрече с ними – и по физической составляющей, и по тактической. Тренеры дадут нам определённые наработки, укажут на сильные и слабые стороны соперника. От этого и будем отталкиваться.

Были ли мысли, что Новая Зеландия сможет помочь сборной России, отобрав очки у Мексики? Мы об этом даже не думаем. Мы сконцентрированы на собственной игре. В любом случае всё зависит от нас самих».