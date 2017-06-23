Рейтинг@Mail.ru

Комбаров: «Нам подходит лишь победа над Мексикой. Всё в наших руках»

Матч: МексикаМексика-:-РоссияРоссия
Начало матча: Завтра, 18:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: игроки, Комбаров Дмитрий
Сегодня, 07:47 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча с Мексикой на Кубке Конфедераций:

«Шансы на выход из группы? Всё в наших руках. Нам подходит лишь один результат – победа над Мексикой, к этому и будем стремиться. 

На Кубке Конфедераций вообще нет лёгких соперников, турнир очень серьёзный. В России собрались многие ведущие сборные мира и с любой из них играть непросто. Что касается конкретно мексиканцев, то могу сказать, что мы просматривали их игру с Португалией, где они на последних минутах вырвали ничью. По тому матчу было видно, что Мексика – очень хорошая команда, с сильными исполнителями. Но мы полностью подготовимся ко встрече с ними – и по физической составляющей, и по тактической. Тренеры дадут нам определённые наработки, укажут на сильные и слабые стороны соперника. От этого и будем отталкиваться.

Были ли мысли, что Новая Зеландия сможет помочь сборной России, отобрав очки у Мексики? Мы об этом даже не думаем. Мы сконцентрированы на собственной игре. В любом случае всё зависит от нас самих».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:16, редактировал Сегодня 10:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:53
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 09:43, редактировал Сегодня 09:45
ответ пользователю Христенко Илья (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 09:43
ответ пользователю drug01 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:39
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 09:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:21
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 08:56, редактировал Сегодня 08:57
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 08:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:40
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 08:38
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 08:37
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 08:30
ответ пользователю denmig (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 08:28
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 08:25
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 08:22
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 08:21
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 08:07
, чтобы видеть комментарии
  9
Сегодня 08:06
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 08:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:55
, чтобы видеть комментарии
  10
Сегодня 07:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
06:16 Комбаров: «Во втором тайме поджали португальцев к воротам, но не повезло» 18
04:52 Жирков: «Планом на игру было закрыть португальцев на их половине поля» 23
02:59 Кудряшов: «Тяжело противодействовать лучшему игроку в мире» 10
Вчера
17:21 Смолов: «Спасибо огромное за сумасшедшую поддержку» 10
17:13 «Уфа» продлит контракт с Беленовым 6
11:04 Могилевец: «„Ростов“ очень много работает над тактикой» 12
01:57 Самедов: «Роналду – великий мастер, именно он забил победный мяч» 9
21 июня 2017
19:06 Хави Гарсия взял номер Ломбертса 4
18:43 Акинфеев проводит сотый матч за сборную России 16
06:25 Кержаков: «Гениальность Роналду – в его непредсказуемости» 24
все материалы по этой теме
Турниры