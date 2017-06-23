Комбаров: «Нам подходит лишь победа над Мексикой. Всё в наших руках»
Защитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча с Мексикой на Кубке Конфедераций:
«Шансы на выход из группы? Всё в наших руках. Нам подходит лишь один результат – победа над Мексикой, к этому и будем стремиться.
На Кубке Конфедераций вообще нет лёгких соперников, турнир очень серьёзный. В России собрались многие ведущие сборные мира и с любой из них играть непросто. Что касается конкретно мексиканцев, то могу сказать, что мы просматривали их игру с Португалией, где они на последних минутах вырвали ничью. По тому матчу было видно, что Мексика – очень хорошая команда, с сильными исполнителями. Но мы полностью подготовимся ко встрече с ними – и по физической составляющей, и по тактической. Тренеры дадут нам определённые наработки, укажут на сильные и слабые стороны соперника. От этого и будем отталкиваться.
Были ли мысли, что Новая Зеландия сможет помочь сборной России, отобрав очки у Мексики? Мы об этом даже не думаем. Мы сконцентрированы на собственной игре. В любом случае всё зависит от нас самих».
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У нас на данный момент кроме как Акинфеева и перспективного Головина,вообще ну ни как не назовешь футболистами.
Первым делом научитесь держать мяч,дриблинг прием и обработка.Про пас я вообще молчу,а удары в створ это только рикошет или ошибка соперника.
Полные нули,и явные не профи...
разгорелся наш утюх..."
Опят пропустят быстрый гол и пытаясь отграться пропустят еще на контратаках Мексиканцев. Шансов фактически нет. Если бы был хотя бы травмированные Дзагоев, Дзюба и Зобнин, то реально шансы появились бы, чтобы хотьюя бы забить один мяч ворота Очоа.
Уровень сборной такая какая есть. Мне кажется поставить надо у руля настоящего тренера.
То тогда Мексика вынесет сборную России
2002, ЧМ, Бельгия 2-3, вылет,
2012, ЧЕ, Греция 0-1, вылет (хотя там и ничья устраивала),
2014, ЧМ, Алжир 1-1, вылет,
2016, ЧЕ, Уэльс 0-3, вылет и самая бездарная и позорная игра сборной на моей памяти,
2017, КК, Мексика...