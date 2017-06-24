Кунг-фу Игорь. Вылетать – так с музыкой!

«Соккер.ру» трудно оценить игру сборной России против Мексики, ведь шикарные решения сочетались с дикими ошибками. Что тут скажешь? Сами себя выбили!

Стартовый состав

Игорь Акинфеев - 3.0 из 10

Оценка по сумме и важности действий. Вспомните дальние удары по воротам России на Кубке Конфедераций, которые Акинфеев отразил. Были там смертельные? Не было. Так что за кунг-фу – 7.0, за ошибки – 3.0. Как Игорь собирался достать решающий мяч на выходе ногой с его растяжкой и ростом? Да и первый гол – не сыграл по линии, а начал нелепо разворачиваться. Акинфеев – неуверенный голкипер. Не верит, что не пропустит, а это для вратаря с такой защитой – большой минус.

Федор Кудряшов - 4.0 из 10

У Кудряшова есть первый пас, но он им не пользовался. И был незаметен, когда надо было спасать в защите. Например, где был Кудряшов, когда Араухо выскакивал на ворота? Или он, или Васин должны были закрывать зону, в которой оказался чужой защитник и хавбек Ерохин. Александр в результате не справился с опекаемым Нестором. Так что к Федору есть вопросы, хотя сыграл в целом жестко, как умеет, и редко был в центре внимания.

Виктор Васин - 5.0 из 10

У Виктора есть плохая привычка. Будучи центральным защитником из тройки, он постоянно испаряется, когда надо сыграть в этом самом центре, как в случае со вторым голом. А так Васин растет, даже эпизод с Роналду, когда Криштиану расшатал мир Виктора, не отменяет удачных действий защитника сборной России в последнем сезоне. Но толку фанатам сборной от личных дел игрока, если сборная пропускает и проигрывает?

Георгий Джикия - 5.0 из 10

Сборная России в первом тайме не позволяла Мексике создавать много моментов, поэтому Джикия привычно страховал Самедова по правому краю. Крепкому парню не хватает опыта – Георгий порой делает паузы, которые опытные защитники не допускают. Но так получилось, что центральный защитник избежал грубых персональных ляпов. Джикия не начудил, но он – часть проигравшей команды, хвалить не за что. Например, вся тройка плохо начинала атаки.

Александр Самедов - 5.5 из 10

В атаке Самедов один раз принес пользу – идеально ударил обводящим ударом низом. Если бы замешкался – попал бы в защитника, если бы не успел занять идеальную позицию – не смог бы забить. Жаль, утюжить фланг в темпе Жиркова из первого тайма его коллега Александр не сумел. Не получилось также расширить игру. Самедов забил мяч, но что еще он сделал для победы, без которой случился вылет? Можно ли сказать, что с Фернандесом справа сыграли бы на турнире так же пассивно?

Александр Ерохин - 3.5 из 10

Ерохину не хватает класса. И по матчам за клуб заметно, и по сборной. Корявый замах сочетается с голевой передачей – разница между ними в доли секунды. Для реализации выхода один на один не хватает поставленного точного удара. Ну, и в обороне, так получилось, именно Ерохин упустил Араухо – обидный эпизод, надо было побеждать в первом тайме, и тогда Мексика могла бы дрогнуть. Но Ерохину не хватило позиционной грамотности.

Денис Глушаков - 5.0 из 10

Как обычно бывает, когда Глушакову надо обороняться – возникают проблемы, но если можно проявить себя в атаке, пусть даже находясь не в самой удобной позиции, – у Дениса получается. Свои голы мексиканцы забили после забросов, а не атак низом, но если бы у сборной России была комбинационная игра в центре поля, если бы в опорной зоне лучше подбирали мячи, могли бы не допустить опасные моменты и выйти в атаку еще и через центр.

Александр Головин - 7.5 из 10

Ровненько играет Головин, удачно работал по левому флангу, но в его действиях – поскольку знаем о потенциале и сообразительности, порой не хватает атакующей остроты и новизны. Александр умеет играть лучше, хотя если вспоминать о возрасте, то можно поставить довольно высокую оценку за действия против Мексики. Тем более, голевую атаку создал именно Головин навесом слева.

Юрий Жирков - 4.0 из 10

Арбитр действовал согласно современным судейским нормам – за любой удар локтем сейчас наказывают минимум желтой карточкой. Врачи считают, что большой риск рассечения или нанесения серьезного вреда здоровью, если попасть в висок. У Жиркова желтая карточка стала второй. Таким образом, всю активность первого тайма и дебюта перечеркнул. Впрочем, Юрий устал и еще до удаления: остановился, как у него сейчас обычно и бывает.

Федор Смолов - 4.5 из 10

Федор – самый изящный распасовщик сборной России, что неправильно и неграмотно, но факт. Именно Смолов на Кубке Конфедераций разгонял интересные атаки. Но сам-то был без мяча, не забивал решающие голы. В первом тайме Смолов рассчитывал на пенальти, упал красиво, но арбитр с повтором разобрался. Ничего более яркого и важного в исполнении Федора не увидели, команда его не заметила, самостоятельно создать гол тоже не сумел.

Александр Бухаров - 4.5 из 10

Черчесов, определив Бухарова в основу, точно делал отсылку к тому, как Крис Вуд из Новой Зеландии терроризировал защиту Мексики. Но на Александра не играли. Как Бухаров мог принести пользу, если в основном ждал мяч за штрафной площадью, чтобы скинуть его напарнику из полузащитников? Впрочем, когда Бухаров должен был принять мяч и забить после перерыва, он пропустил на Самедова в офсайд… Тяжеловатый нападающий, плюс вопрос уровня тоже поднимаем.

Вышедшие на замену

Игорь Смольников – 4.0 из 10

Что сотворил Игорь в ключевом для себя моменте? Забей с нескольких метров в незащищенные ворота – была бы скупая вера на двадцать сказочных минут в меньшинстве. Но Смольников забрал у сборной право на надежду. Жаль, ведь Игорю, учитывая сильную игру Марио Фернандеса, будет сложно закрепиться в сборной, даже если Самедов уступит конкурентам свое место за год.

Дмитрий Полоз – без оценки

Вышел по времени раньше всех, но даже на оценку не наиграл – совершенно не запомнился, ничего особо не получалось, и если его коллеги по выходу со скамейки успели отличиться со знаком «минус», то Полоз просто тихо отбегал полчаса и ушел горевать со всеми. Жаль, когда они со Смоловым сыгрались в первом поединке, многое получалось. Но Черчесову, конечно, виднее…

Максим Канунников - 5.0 из 10

Шатов ссорился с Луческу, но он не отдает в простой ситуации пас за спину напарнику по ходу контратаки. А Максим – сейчас судим по сезону в «Рубине», не тянул на уровень сборной, но его позвали зачем-то. И потом зачем-то выпустили вместо Смолова. С таким же успехом могли взять хоть Павлюченко в заявку – сыграл бы не хуже. Или Аршавина, как Мутко мечтал.

Главный тренер

Станислав Черчесов - 4.0 из 10

Не спешите винить только Акинфеева, хотя вина несомненная, есть ведь еще Черчесов. Мысли Станислава Саламовича и его действия должны быть половиной козырей этой команды, ведь за счет мастерства выехать из групп на Кубке Конфедераций и чемпионате мира без сильной тренерской руки нереально. Есть тренеры, которые умеют на ровном месте порадовать.

Но, как видим, против Португалии – команды не без минусов, и против Мексики – сборной, которая с Россией сыграла худший матч на Кубке Конфедераций, если говорить о действиях основным составом, главный тренер сборной не справился. Все отговорки наперед знаем – игроки плохие, но вопрос об уровне наставника стоит остро. Не Черчесов голы пропускал, но и ничего с двумя случаями, когда уступали всего в один мяч, поделать не смог.

Оценка команды - 6.5 из 10

Парадоксально, но как команда проявили себя чуть лучше, чем персонально. Возможно, такая оценка приходит на ум из-за первого тайма. Вероятно, мы просто добрые, делаем вид, что не замечаем - с Португалией было 0 ударов в створ, с Мексикой – всего 2. Также символично, что подвели призеры Евро-2008 Акинфеев и Жирков. Получается, что люди, которые выросли без помощи лимита на легионеров, заметно постарели, растеряли задор, а заменить их некем. Или это тренер упрямый и не видит других вариантов?

В любом случае, увидели по факту провал в матче против соперника, который сыграл для себя медлительно и посредственно. Обидно получилось, ведь Мексика нервничала, Мексика не показала привычный атакующий и смелый футбол. Сыграли от соперника. Осорио можно похвалить – третий матч на Кубке Конфедераций тренер работает с учетом нюансов в игре оппонента. А Черчесов не смог успокоить своих игроков, хотя и настроил их на бой. Черчесов не надавил на слабые места Мексики.

А футболистам сборной России не хватило класса, ведь все играют в РФПЛ. И давно забыли, что такое настоящая конкуренция. У них нет резкости – отсутствие скоростей стало отличительной чертой сборной. Из-за низкой результативности РФПЛ все привыкли к катанию мяча до одного гола – никто не умеет атаковать. При этом было очевидно до удаления Жиркова, что даже при счете 2:1 в пользу Мексики соперник легко мог пропустить дважды – и времени хватало, и слабостей в чужой защите. Но раз сборная России играет аритмично, с ошибками и «привезла» решающие мячи с Португалией и Мексикой - пора уступить дорогу победителям.