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Бундеслига представила 18 лучших сейвов от 18 вратарей чемпионата

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 09:45 | Источник: YouTube канал Бундеслиги | Редакция: Роман Мельник

В мае Бундеслига похвасталась великолепными голами со штрафных, забитыми игроками местного чемпионата. Однако в сезоне было и немало подвигов вратарей, которые спасали свои команды, показывая удивительную реакцию.

В данном видео представлены 18 сейвов от 18 вратарей в прошлом сезоне.

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