Бундеслига представила 18 лучших сейвов от 18 вратарей чемпионата

В мае Бундеслига похвасталась великолепными голами со штрафных, забитыми игроками местного чемпионата. Однако в сезоне было и немало подвигов вратарей, которые спасали свои команды, показывая удивительную реакцию.

В данном видео представлены 18 сейвов от 18 вратарей в прошлом сезоне.