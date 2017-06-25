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Бундеслига представила 18 лучших сейвов от 18 вратарей чемпионата
Сегодня, 09:45 | Источник: YouTube канал Бундеслиги | Редакция: Роман Мельник
В мае Бундеслига похвасталась великолепными голами со штрафных, забитыми игроками местного чемпионата. Однако в сезоне было и немало подвигов вратарей, которые спасали свои команды, показывая удивительную реакцию.
В данном видео представлены 18 сейвов от 18 вратарей в прошлом сезоне.
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P.S. В моменте с вратарем Шальке-04 мяч вообще летел выше ворот, задел его вратарь или нет, тоже не понятно, можно ли считать сэйвом такое?)