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Болт: «Буду тренироваться с „Боруссией“»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: игроки, Боруссия Д
Сегодня, 18:46 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Восьмикратный олимпийский чемпион в спринте Усэйн Болт подтвердил, что будет тренироваться с дортмундской «Боруссией».

«Все на стадии проработки. Я буду тренироваться с „Боруссией“. Посмотрим, как пройдут занятия, все ли будет в порядке. А потом я скажу, что хочу играть в футбол. Если дела пойдут не лучшим образом, то промолчу».

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