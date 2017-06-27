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Болт: «Буду тренироваться с „Боруссией“»
Сегодня, 18:46 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Восьмикратный олимпийский чемпион в спринте Усэйн Болт подтвердил, что будет тренироваться с дортмундской «Боруссией».
«Все на стадии проработки. Я буду тренироваться с „Боруссией“. Посмотрим, как пройдут занятия, все ли будет в порядке. А потом я скажу, что хочу играть в футбол. Если дела пойдут не лучшим образом, то промолчу».
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