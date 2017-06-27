Болт: «Буду тренироваться с „Боруссией“»

Восьмикратный олимпийский чемпион в спринте Усэйн Болт подтвердил, что будет тренироваться с дортмундской «Боруссией».

«Все на стадии проработки. Я буду тренироваться с „Боруссией“. Посмотрим, как пройдут занятия, все ли будет в порядке. А потом я скажу, что хочу играть в футбол. Если дела пойдут не лучшим образом, то промолчу».