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Полиция задержала Кингсли Комана по обвинению в насилии

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: игроки, Бавария, Коман Кингсли
Сегодня, 20:21 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров

Французская полиция задержала нападающего «Баварии» Кингсли Комана по обвинению в домашнем насилии. Обвиняет футболиста его бывшая девушка. Сообщается, что между Команом и его бывшей подругой произошли две ссоры. Причиной конфликтов стали деньги. Футболист пробыл в участке около двух часов, после чего его отпустили. Слушание по делу 21-летнего игрока состоится в сентябре.

Напомним, что Кингсли Коман входит в сферу интересов лондонского «Арсенала».

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