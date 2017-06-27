Полиция задержала Кингсли Комана по обвинению в насилии

Французская полиция задержала нападающего «Баварии» Кингсли Комана по обвинению в домашнем насилии. Обвиняет футболиста его бывшая девушка. Сообщается, что между Команом и его бывшей подругой произошли две ссоры. Причиной конфликтов стали деньги. Футболист пробыл в участке около двух часов, после чего его отпустили. Слушание по делу 21-летнего игрока состоится в сентябре.

Напомним, что Кингсли Коман входит в сферу интересов лондонского «Арсенала».