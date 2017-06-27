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Пато: «Мог перейти в „Реал“, но выбрал „Милан“»
Сегодня, 18:55 | Источник: football-espana.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато признался, что в свое время мог оказаться в мадридском «Реале», но тогда он перешел в «Милан».
«У меня была возможность перейти в „Реал“. Тогда мне было 17 лет, но я выбрал „Милан“, который в то время выигрывал все. Сейчас это совсем другой клуб», - сказал Пато.
Пато выступает за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с января этого года.
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и тож выиграл б все.
Начал зо здраво,и кончился в Китае.
Настоящий фанаты так не обзываются о своих бывших игроках, который много сделал для клуба!