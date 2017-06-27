Пато: «Мог перейти в „Реал“, но выбрал „Милан“»

Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато признался, что в свое время мог оказаться в мадридском «Реале», но тогда он перешел в «Милан».

«У меня была возможность перейти в „Реал“. Тогда мне было 17 лет, но я выбрал „Милан“, который в то время выигрывал все. Сейчас это совсем другой клуб», - сказал Пато.

Пато выступает за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с января этого года.