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Пато: «Мог перейти в „Реал“, но выбрал „Милан“»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: игроки, Тяньцзинь Ц, Реал, Милан, Пато
Сегодня, 18:55 | Источник: football-espana.net | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато признался, что в свое время мог оказаться в мадридском «Реале», но тогда он перешел в «Милан».

«У меня была возможность перейти в „Реал“. Тогда мне было 17 лет, но я выбрал „Милан“, который в то время выигрывал все. Сейчас это совсем другой клуб», - сказал Пато.

Пато выступает за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с января этого года.

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