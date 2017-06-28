Димитров: «„Урал“ проводит тяжёлую работу на сборах»

Полузащитник «Урала» Николай Димитров после победы над «Анкараном» (1:0) в товарищеском матче рассказал, как проходит сбор команды в Словении:

«С „Анкараном“ была хорошая игра в первую очередь с физической точки зрения. Соперник, конечно, был далеко не самый сильный. Но, главное, что всё обошлось без травм. Все ребята здоровы. Все провели хорошую физическую работу.

Сейчас не лучшее физическое состояние. Думаю, все в команде сейчас себя так ощущают, потому что мы проводим тяжёлую работу на сборах. В ближайшее время нагрузки немного спадут, мы будем гораздо лучше выглядеть.

Думать о старте чемпионата начнём за неделю до первой игры. А сейчас нужно думать только о нашей физической готовности».

Напомним, вчера «Урал» объявил об аренде нападающего «Локомотива» Игоря Портнягина.