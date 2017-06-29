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Источник: «Роналду пропустит матч за 3-е место на КК, чтобы увидеть новорождённых детей»

Матч: ПортугалияПортугалия0 : 0ЧилиЧили
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: игроки, Роналду Криштиану
Сегодня, 04:14 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сыграет в матче за третье место на Кубке Конфедераций-2017. Как сообщает источник, тренерский штаб разрешил игроку «Реала» уехать, чтобы увидеть своих новорождённых детей.

«Я был полностью сосредоточен на играх сборной, как и всегда, даже зная, что на свет появились два моих ребёнка. К сожалению, мы не достигли главной цели на турнире, но я уверен, что мы продолжим дарить радость португальским болельщикам. Очень рад, что наконец впервые увижу своих детей», — написал Роналду на своей странице в Facebook после поражения португальской команды от чилийцев (0:0, 0:3 пен.) в полуфинале турнира.

Ранее сообщалось, что у 32-летнего футболиста родилась двойня от суррогатной матери.

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