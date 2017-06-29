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Фонте: «Португалии не повезло с пенальти»

Матч: ПортугалияПортугалия0 : 0ЧилиЧили
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: игроки, Фонте Жозе
Сегодня, 04:36 | Источник: ТАСС | Редакция: Павел Молочный

Защитник сборной Португалии Жозе Фонте прокомментировал поражение от команды Чили (0:0, 0:3 пен.) в 1/2 финала Кубка Конфедераций:

«Нам не повезло с пенальти. Ты всегда можешь как забить, так и промахнуться, но ко всему нужно относиться с позитивом. У нас много талантливых игроков, которые создавали моменты. Атак с нашей стороны хватало, а у соперника здорово сыграл вратарь, который затем проявил себя и в серии пенальти».

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