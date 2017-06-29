Фонте: «Португалии не повезло с пенальти»

Защитник сборной Португалии Жозе Фонте прокомментировал поражение от команды Чили (0:0, 0:3 пен.) в 1/2 финала Кубка Конфедераций:

«Нам не повезло с пенальти. Ты всегда можешь как забить, так и промахнуться, но ко всему нужно относиться с позитивом. У нас много талантливых игроков, которые создавали моменты. Атак с нашей стороны хватало, а у соперника здорово сыграл вратарь, который затем проявил себя и в серии пенальти».