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Фонте: «Португалии не повезло с пенальти»
Матч: Португалия0 : 0Чили
Сегодня, 04:36 | Источник: ТАСС | Редакция: Павел Молочный
Защитник сборной Португалии Жозе Фонте прокомментировал поражение от команды Чили (0:0, 0:3 пен.) в 1/2 финала Кубка Конфедераций:
«Нам не повезло с пенальти. Ты всегда можешь как забить, так и промахнуться, но ко всему нужно относиться с позитивом. У нас много талантливых игроков, которые создавали моменты. Атак с нашей стороны хватало, а у соперника здорово сыграл вратарь, который затем проявил себя и в серии пенальти».
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